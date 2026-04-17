Manifesto de utentes da península de Setúbal contesta falta de organização nos serviços de saúde

As comissões contestam as urgências regionais concentradas, e querem resolvido o problema da escassez de médicos de família.





Antonieta Fortunato da comissão de utentes do Barreiro desfia as preocupações dos utentes da margem sul, pede mais investimento, mais profissionais e uma organização mais eficiente dos serviços.Antonieta Fortunato conta que as diferentes comissões e associações têm recebido cada vez mais queixas, sobretudo devido às dificuldades no acesso aos cuidados de saúde primários.O manifesto e entregue no Ministério de Ana Paula Martins ao meio-dia.