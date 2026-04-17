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Manifesto de utentes da península de Setúbal contesta falta de organização nos serviços de saúde

Manifesto de utentes da península de Setúbal contesta falta de organização nos serviços de saúde

Contra o que consideram ser o desinvestimento que está a ser feito pelo Governo no Serviço Nacional de Saúde, vai chegar esta sexta-feira à mesa da ministra da Saúde um novo manifesto de 12 comissões de utentes dos serviços públicos da Península de Setúbal.

RTP antena 1 /
Foto: Nuno Patrício - RTP

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As comissões contestam as urgências regionais concentradas, e querem resolvido o problema da escassez de médicos de família.

Antonieta Fortunato da comissão de utentes do Barreiro desfia as preocupações dos utentes da margem sul, pede mais investimento, mais profissionais e uma organização mais eficiente dos serviços.

Antonieta Fortunato conta que as diferentes comissões e associações têm recebido cada vez mais queixas, sobretudo devido às dificuldades no acesso aos cuidados de saúde primários.

O manifesto e entregue no Ministério de Ana Paula Martins ao meio-dia.

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