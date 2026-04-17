Política
Manifesto de utentes da península de Setúbal contesta falta de organização nos serviços de saúde
Contra o que consideram ser o desinvestimento que está a ser feito pelo Governo no Serviço Nacional de Saúde, vai chegar esta sexta-feira à mesa da ministra da Saúde um novo manifesto de 12 comissões de utentes dos serviços públicos da Península de Setúbal.
As comissões contestam as urgências regionais concentradas, e querem resolvido o problema da escassez de médicos de família.
Antonieta Fortunato conta que as diferentes comissões e associações têm recebido cada vez mais queixas, sobretudo devido às dificuldades no acesso aos cuidados de saúde primários.
O manifesto e entregue no Ministério de Ana Paula Martins ao meio-dia.