Marcelo alerta para gastos excessivos na campanha

Foto de António Cotrim-Lusa

Em declarações ao jornal I, Marcelo Rebelo de Sousa diz que tudo o que for feito para diminuir a despesa vai contribuir para aproximar os eleitores dos representantes políticos.



O Presidente lembra ainda que há no presente um escrutínio maior quanto aos gastos e um legítimo juízo crítico quanto ao que possa ser considerado um excessivo uso de meios durante as campanhas.



Na semana passada a entidade das contas e financiamentos políticos deu a conhecer as contas dos partidos para as próximas legislativas.



No total os gastos diminuem oito por cento (%) em caparação com as últimas eleições.



O Partido Socialista conta gastar cerca de dois milhões e 400 mil euros. Em segundo lugar aparece o Partido Social Democrata com dois milhões de euros orçamentados.



No domingo o Presidente da República considerou que os portugueses têm matéria suficiente para tomar uma decisão eleitoral, até porque o país passou o último ano em pré-campanha.



Durante a festa do livro que terminou ontem no Palácio de Belém o presidente prometeu trabalhar com base no que os portugueses decidirem nas próximas eleições de outubro.