Marcelo elogia a atuação da Proteção Civil, mas admite que é necessário "retirar lições" das falhas do SIRESP

No entanto, quando questionado pelas falhas no SIRESP, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou ocasiões anteriores em que "falharam sistemas a todos os níveis" e acha que "não há comparação" com erros anteriores, mas avisou ser necessário "retirar as lições" e corrigir os "erros" para o futuro, sobretudo para "prever estruturas".



O Presidente da República sugere a criação de um fundo que permita "guardar meios financeiros" para lidar com fenómenos anormais como este.



Marcelo justificou que o estado de calamidade - que é declarada pelo Governo - apenas foi decretado hoje, porque "ninguém ontem pediu" e que, a partir do momento em que houve uma "exata noção" dos acontecimentos, este foi decretado, para não abrir um "precedente".



O Presidente da República também confirmou que se irá deslocar aos locais afetados em breve, considerando uma recomendação dada pela Proteção Civil no início do seu mandato para que os responsáveis políticos, com exceção dos autarcas, não pareçam "cedo demais".



Neste momento, o primeiro-ministro encontra-se nos locais afetados e Marcelo Rebelo de Sousa a acompanhar a a situação em contacto com os autarcas.