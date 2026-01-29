Política
Marcelo elogia a atuação da Proteção Civil, mas admite que é necessário "retirar lições" das falhas do SIRESP
A partir da Academia Militar, o Presidente da República considerou que "quer na prevenção, quer na resposta perante uma situação muito difícil", a resposta "teve problemas", mas que foi "relativamente rápida" nalgumas áreas.
O Presidente da República sugere a criação de um fundo que permita "guardar meios financeiros" para lidar com fenómenos anormais como este.
Marcelo justificou que o estado de calamidade - que é declarada pelo Governo - apenas foi decretado hoje, porque "ninguém ontem pediu" e que, a partir do momento em que houve uma "exata noção" dos acontecimentos, este foi decretado, para não abrir um "precedente".
O Presidente da República também confirmou que se irá deslocar aos locais afetados em breve, considerando uma recomendação dada pela Proteção Civil no início do seu mandato para que os responsáveis políticos, com exceção dos autarcas, não pareçam "cedo demais".
Neste momento, o primeiro-ministro encontra-se nos locais afetados e Marcelo Rebelo de Sousa a acompanhar a a situação em contacto com os autarcas.