O presidente da República lembra Mário Soares como uma "figura singular" que marcou "tudo ou quase tudo" na segunda metade do século XX em Portugal. Na sessão solene no Parlamento para assinalar o centenário do antigo presidente, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que sem a coragem de Soares "a liberdade, a democracia e a Europa" teriam chegado mais tarde a Portugal.