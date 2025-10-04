Mariana Leitão quer Faro e Albufeira mais "liberais"

O candidato pela coligação autárquica que junta cinco partidos, entre eles a IL teve ao lado Mariana Leitão numa jornada de campanha em que ambos salientaram a necessidade de moderação e diálogo contra extremismos.





O mercado foi o lugar escolhido para uma manhã de campanha de praticamente todas as forças políticas.





A dado passo num ambiente ruidoso com apoiantes de várias candidaturas, Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega e cabeça de lista à câmara de Faro, aproxima-se de Mariana Leitão e cumprimenta-a com um "bem-vinda à minha terra". A líder da IL respondeu com ironia, "epá, mas eu vejo-te pouco por aqui". O encontro terminou com os votos mútuos de uma boa campanha.





Mariana Leitão foi dar o apoio a Cristóvão Norte, que conseguiu unir numa coligação PSD, IL, CDS-PP, PAN e MPT. Aos jornalistas explicou que o objetivo é fazer de Faro um sítio que crie oportunidades para as pessoas, onde as pessoas se queiram fixar e cada vez menos dependente do centralismo de Lisboa.





Já Cristóvão Norte, deputado pelo PSD e cabeça de lista à câmara, tudo aponta para um cenário pós - eleitoral sem maiorias, o que vai obrigar a um esforço de diálogo e concertação.

. Ao lado da líder liberal, o candidato à Câmara, Miguel Matias, manifestou a intenção de transformar a antiga fábrica num polo tecnológico e industrial.