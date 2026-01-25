Mariana Leitão vê novo movimento cívico de Cotrim Figueiredo como necessário e agregador

"Vejo como uma iniciativa necessária, sem dúvida que estas eleições presidenciais mostraram que há um conjunto de pessoas que quer mudança, que quer reformas, e portanto faz todo o sentido (...) que haja um movimento que, no fundo, vá ao encontro destas pessoas", afirmou, após ser questionada sobre a Movimento 2031, do candidato a Belém apoiado pela IL, que ficou em terceiro lugar na primeira volta.

Mariana Leitão falava aos jornalistas à margem da participação numa marcha pacífica de apoio ao povo iraniano, que decorreu esta tarde em Lisboa.

A presidente da IL reforçou que o partido que lidera é o que "mais incorpora esta visão de mudança reformista" para mudar o país de forma a que "as pessoas vivam melhor", acrescentando que vê com "muito bons olhos" que haja um novo movimento que dê voz e agregue quem partilha com a IL os valores reformistas.

"Vamos continuar a fazer essa defesa acérrima na Assembleia da República para conseguir apresentar soluções que permitam ir ao encontro das necessidades das pessoas e resolver os problemas do país que cada vez se estão a adensar mais", apontou, dando como exemplos a situação na saúde e na habitação.

Questionada sobre se este contributo de Cotrim Figueiredo não deveria ser dado dentro do partido, Mariana Leitão sublinhou que o também eurodeputado continua a ser membro da IL e lembrou que há um conjunto de pessoas que não são do partido que também têm esta visão para a sociedade.

"João Cotrim Figueiredo continua a ser membro da Iniciativa Liberal, como é óbvio, é o eurodeputado eleito pela Iniciativa Liberal e irá continuar também a trabalhar nesse sentido também no partido", concluiu.

Cotrim Figueiredo anunciou na sexta-feira que vai lançar um movimento cívico para dar voz aos cerca de 900 mil votos que obteve nas eleições presidenciais.

O movimento, nomeado Movimento 2031, já está disponível para inscrições, disse Cotrim Figueiredo, que assegurou também que se trata de uma iniciativa cívica e apartidária, mas não apolítica, pretendendo "congregar vontades".