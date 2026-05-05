Mariana Vieira da Silva: Liderança do PS? "Não me vou excluir"

e a próxima entrevista que lhe fizer será à líder do PS?”. Mariana responde: “não. Julgo que não é provável”. Mas Mariana Vieira da Silva recusa estabelecer um horizonte temporal. A jornalista Natália Carvalho replica: “”. Mariana responde: “”.

Pacto para a saúde: “não me parece que vá resolver”, admite Mariana Vieira da Silva ao confessar reticências quanto à eficácia da iniciativa do Presidente da República

o meu empenho neste trabalho não diminui por eu ter dúvidas da possibilidade de chegar a acordo em algumas matérias”. E assegura que “”.

Mariana Vieira da Silva até acredita que, em alguns aspetos, um pacto para a saúde pode resolver a crise no setor, mas “”., que vai coordenar o Pacto Estratégico para a Saúde, iniciativa criada por António José Seguro.”, admite.A editora de política da Antena 1 pergunta se Mariana Vieira da Silva “”. Ao que a socialista responde que Seguro “”.

Revisão laboral: “é um ajuste de contas com o PS”

Eu retiraria as minhas conclusões, o primeiro-ministro escolhe não retirar e, portanto, as críticas passam a ser-lhe dirigidas”, conclui. ”, conclui.

Nesta entrevista Mariana Vieira da Silva afirma que a revisão laboral proposta pelo Governo mais parece “”.A antiga ministra de António Costa defende que, “”.Vieira da Silva lamenta que a proposta não contemple as transformações “”, fruto do desenvolvimento e implementação da Inteligência Artificial.À pergunta da editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, “”. “”, responde a vice-presidente da bancada parlamentar do PS.”.”, acrescenta.Neste momento Mariana Vieira da Silva põe de parte pedir a demissão da ministra da Saúde. “".Relembra que quem escolhe os ministros é o líder do Governo e que por isso “”.

OE27 apoiar a reconstrução das regiões afetadas pelas tempestades? “Não parece ser isso que está na cabeça do Governo”

Quando o Governo apresentou o Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), Mariana Vieira da Silva “”.

Nesta entrevista ao podcast Política com Assinatura defende mesmo que “a história do orçamento para o próximo ano é a reconstrução daqueles territórios”. Mas, no seu entendimento, "não parece ser isso que está na cabeça do Governo”.

aguardemos”. E como tem dúvidas das intenções do Governo, Mariana Vieira da Silva conclui: “”.

Na sua opinião “".

Pedro Nuno Santos: “não me parece ter sido uma boa forma de regressar”!

não podemos achar que, numa fase de crescimento do populismo, vamos criar opacidade”. “Se há voyeurismo a partir das declarações de património? Sim, existe. Se a contrapartida é deixarmos de ter transparência, então será mais prejudicial”. E deixa o alerta: “”. “”.

”, é desta forma que a vice-presidente da bancada parlamentar socialista analisa as declarações de Pedro Nuno Santos.O socialista regressou ao Parlamento em meados de abril e, nessa altura, afirmou aos jornalistas que "".Perante estas declarações, Mariana Vieira da Silva refere que “c”.E mais: “”, relembra.Questionada sobre a possibilidade de Pedro Nuno Santos voltar a candidatar-se à liderança do partido, Vieira da Silva entende que”.Mas reconhece que “”.”, defende em entrevista à rádio pública.Garante que “”, mas significa que cada um terá de trilhar o seu caminho de recuperação, “".E apela para “”.”. Todavia afirma que “”.”, assegura.Sobre a promulgação da Lei da Nacionalidade por parte do Chefe de Estado, a antiga ministra da Presidência diz que “”.”, é desta forma que Mariana Vieira da Silva caracteriza os exemplos dados pelo Presidente da Assembleia da República durante o discurso na cerimónia solene do 25 de abril.Nessa intervenção José Pedro, falando de remédios populistas que fecham a política, eaplicada aos titulares de cargos políticos.Na opinião de Vieira da Silva esses são exemplos” e compreende por isso com a atitude do deputado Pedro delgado Alves que virou costas ao Presidente do Parlamento durante o discurso de Aguiar-Branco.

Vieira da Silva acusa antiga PGR de promover “justiça popular”

”, a antiga procuradora-geral da República que acrescentou um parágrafo ao comunicado da Operação Influencer e que levou à demissão de António Costa do cargo de primeiro-ministro.E, numa referência às recentes notícias sobre escutas que envolvem António Costa, Mariana Vieira da Silva afirma que “”.”.