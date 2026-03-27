Política
Mariana Vieira da Silva reage a críticas de Cavaco Silva ao PS: "São sempre textos marcados pelo rancor"
A antiga ministra Mariana Vieira da Silva recusa as críticas de Cavaco Silva ao PS e considera que, ao contrário do que ex-chefe de Estado escreveu no semanário Expresso - onde defende que o PS governou "movido acima de tudo pela preservação do poder, demonstrando uma clara aversão a políticas de cariz estrutural e desperdiçando oportunidades" -, os socialistas sempre demonstraram aptidão para fazer reformas.
"Se o PS não tivesse feito reformas, o Governo não estava há dois anos a desfazer as reformas que o PS fez, porque a legislação laboral é uma contrarreforma. Na saúde, temos em curso uma contrarreforma. Na proteção civil, temos em curso uma contrarreforma. Ora, era impossível estarem a querer corrigir aquilo que fizemos se elas não fossem reformas", disse, em declarações à Antena 1, à margem do Congresso Nacional do PS, que decorre, até domingo, em Viseu.
Segundo a socialista, o PS avançou, no passado, com várias reformas, mas, sublinha, as medidas "não são as que o PSD gosta", ou seja, detalha a ex-ministra: "São aquelas que nós entendemos ser melhor, como proteger os trabalhadores, subir os salários e melhorar a vida das pessoas".
Em declarações na Antena 1, a deputada e ex-ministra do PS afirma ainda que os artigos que têm sido escritos pelo antigo presidente da República sobre o PS mostram, sobretudo, "rancor".
"Eu confesso que estes artigos semestrais de Cavaco Silva já não me dizem grande coisa, são sempre textos muito marcados pelo rancor e, para mim, aquela mensagem é para o Governo e não para o Partido Socialista", diz Mariana Vieira da Silva, referindo-se a uma passagem do artigo de Cavaco Silva em que o antigo presidente da República escreve: "O dinheiro não cai do céu".
No mesmo sentido, a ex-ministra dos governos de António Costa afirma que Cavaco Silva está "mais preocupado com a forma como anda o Governo do que com o PS".
Ex-ministra do PS defende PS "propositivo" na oposição e "sem ter receio das críticas"
Quanto aos caminhos seguidos pela atual liderança do PS, que, ao longo de três dias, vão ser discutidos no Congresso Nacional, Mariana Vieira da Silva entende que o PS deve estar disponível para dialogar com o Governo da AD, mas lembra que cabe ao PS ser oposição.
"Nós temos sido construtivos, mas também temos de fazer oposição e temos de ser capazes de fazer estas duas coisas ao mesmo tempo, sem receio das críticas, porque as críticas são normais", sublinha a socialista.
Mariana Vieira da Silva considera ainda que há áreas onde o PS tem feito oposição, mas que outras existem em que os socialistas ainda precisam de "fazer caminho".
"Passa também por deixar de pensar o que é que nós faríamos se estivéssemos no Governo, porque agora não estamos e, portanto, aquilo que é preciso é pensar para o futuro", assinala a deputada, que insiste: "Assinalam-se agora os dois meses da tempestade, as necessidades do país já mudaram e o PS tem de estar preparado para ser muito vigilante na ação deste Governo, que, por exemplo, na resposta à crise, mostra uma falhanço em toda a linha".
Segundo a socialista, o PS avançou, no passado, com várias reformas, mas, sublinha, as medidas "não são as que o PSD gosta", ou seja, detalha a ex-ministra: "São aquelas que nós entendemos ser melhor, como proteger os trabalhadores, subir os salários e melhorar a vida das pessoas".
Em declarações na Antena 1, a deputada e ex-ministra do PS afirma ainda que os artigos que têm sido escritos pelo antigo presidente da República sobre o PS mostram, sobretudo, "rancor".
"Eu confesso que estes artigos semestrais de Cavaco Silva já não me dizem grande coisa, são sempre textos muito marcados pelo rancor e, para mim, aquela mensagem é para o Governo e não para o Partido Socialista", diz Mariana Vieira da Silva, referindo-se a uma passagem do artigo de Cavaco Silva em que o antigo presidente da República escreve: "O dinheiro não cai do céu".
No mesmo sentido, a ex-ministra dos governos de António Costa afirma que Cavaco Silva está "mais preocupado com a forma como anda o Governo do que com o PS".
Ex-ministra do PS defende PS "propositivo" na oposição e "sem ter receio das críticas"
Quanto aos caminhos seguidos pela atual liderança do PS, que, ao longo de três dias, vão ser discutidos no Congresso Nacional, Mariana Vieira da Silva entende que o PS deve estar disponível para dialogar com o Governo da AD, mas lembra que cabe ao PS ser oposição.
"Nós temos sido construtivos, mas também temos de fazer oposição e temos de ser capazes de fazer estas duas coisas ao mesmo tempo, sem receio das críticas, porque as críticas são normais", sublinha a socialista.
Mariana Vieira da Silva considera ainda que há áreas onde o PS tem feito oposição, mas que outras existem em que os socialistas ainda precisam de "fazer caminho".
"Passa também por deixar de pensar o que é que nós faríamos se estivéssemos no Governo, porque agora não estamos e, portanto, aquilo que é preciso é pensar para o futuro", assinala a deputada, que insiste: "Assinalam-se agora os dois meses da tempestade, as necessidades do país já mudaram e o PS tem de estar preparado para ser muito vigilante na ação deste Governo, que, por exemplo, na resposta à crise, mostra uma falhanço em toda a linha".