Mariana Vieira da Silva reage a críticas de Cavaco Silva ao PS: "São sempre textos marcados pelo rancor"



Ex-ministra do PS defende PS "propositivo" na oposição e "sem ter receio das críticas"

"Se o PS não tivesse feito reformas, o Governo não estava há dois anos a desfazer as reformas que o PS fez, porque a legislação laboral é uma contrarreforma. Na saúde, temos em curso uma contrarreforma. Na proteção civil, temos em curso uma contrarreforma. Ora, era impossível estarem a querer corrigir aquilo que fizemos se elas não fossem reformas", disse, em declarações à Antena 1, à margem do Congresso Nacional do PS, que decorre, até domingo, em Viseu.Segundo a socialista, o PS avançou, no passado, com várias reformas, mas, sublinha, as medidas "não são as que o PSD gosta", ou seja, detalha a ex-ministra: "São aquelas que nós entendemos ser melhor, como proteger os trabalhadores, subir os salários e melhorar a vida das pessoas".Em declarações na Antena 1, a deputada e ex-ministra do PS afirma ainda que os artigos que têm sido escritos pelo antigo presidente da República sobre o PS mostram, sobretudo, "rancor"."Eu confesso que estes artigos semestrais de Cavaco Silva já não me dizem grande coisa, são sempre textos muito marcados pelo rancor e, para mim, aquela mensagem é para o Governo e não para o Partido Socialista", diz Mariana Vieira da Silva, referindo-se a uma passagem do artigo de Cavaco Silva em que o antigo presidente da República escreve: "O dinheiro não cai do céu".No mesmo sentido, a ex-ministra dos governos de António Costa afirma que Cavaco Silva está "mais preocupado com a forma como anda o Governo do que com o PS".Quanto aos caminhos seguidos pela atual liderança do PS, que, ao longo de três dias, vão ser discutidos no Congresso Nacional, Mariana Vieira da Silva entende que o PS deve estar disponível para dialogar com o Governo da AD, mas lembra que cabe ao PS ser oposição."Nós temos sido construtivos, mas também temos de fazer oposição e temos de ser capazes de fazer estas duas coisas ao mesmo tempo, sem receio das críticas, porque as críticas são normais", sublinha a socialista.Mariana Vieira da Silva considera ainda que há áreas onde o PS tem feito oposição, mas que outras existem em que os socialistas ainda precisam de "fazer caminho"."Passa também por deixar de pensar o que é que nós faríamos se estivéssemos no Governo, porque agora não estamos e, portanto, aquilo que é preciso é pensar para o futuro", assinala a deputada, que insiste: "Assinalam-se agora os dois meses da tempestade, as necessidades do país já mudaram e o PS tem de estar preparado para ser muito vigilante na ação deste Governo, que, por exemplo, na resposta à crise, mostra uma falhanço em toda a linha".