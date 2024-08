RTP

Luís Marques Mendes acredita que o partido socialista teria tomado as mesmas medidas que tomou o governo de Pedro Passos Coelho durante a troika.



Ontem à noite na universidade de verão do PSD, em Castelo de Vide, o antigo líder do PSD e conselheiro de estado elogiou Maria Luís Albuquerque e desvalorizou a ligação da antiga ministra das Finanças à presença do FMI em Portugal.