Miguel Albuquerque acusa o Estado de estar a falhar com a Madeira
No discurso de abertura do congresso regional dos social-democratas madeirenses, este sábado, o presidente do Governo regional foi duro nas palavras.
Miguel Albuquerque foi reeleito presidente do PSD-Madeira, num congresso que acentua as más relações com o PSD nacional e com o governo de Luís Montenegro. Prova disso é que nenhum dirigente nacional foi convidado.
A reunião magna acontece um mês depois das internas, nas quais Miguel Albuquerque - que preside ao PSD/Madeira desde 2014, sucedendo a Alberto João Jardim – obteve, numas eleições sem adversário, 2.063 votos num universo de 2.098 votantes, segundo informação da estrutura regional do partido.
O congresso, o sétimo da liderança de Albuquerque, decorre sob o lema “Madeira: a nossa força”.
