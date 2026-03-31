Miguel Albuquerque. "Não sou favorável a um Dom Sebastião. Há um Governo legítimo"

o que é que ele (Passos Coelho) pode aspirar? Ou pode aspirar a ser primeiro-ministro... presidente da República já disse que não tem muito jeito... Mas ele também não disse que queria”. “A”.

Em entrevista ao podcast da RTP Antena 1, o presidente do Governo Regional da Madeira refere-se às declarações do antigo primeiro-ministro sobre o rumo do atual Governo como “”. E dá o exemplo de Cavaco Silva, antigo Presidente da República, que tem vindo a terreiro comentar a governação de Montenegro.”, defende.”, ironiza, até porque, relembra, “”.

Convidar PM para Chão da Lagoa? “Vamos ver como as coisas correm”

é preciso haver uma atitude política de bom-senso para haver uma reconciliação entre o Governo nacional e o povo da Madeira”. foi mal conduzido” pelo Governo. E deixa o recado a Montenegro: “”.Aliás, para Miguel Albuquerque o processo referente às alterações no SSM “” pelo Governo.

É preciso lembrar que o Governo da República não tem assumido no quadro constitucional, as suas responsabilidades nos sobrecustos da educação, da saúde, e das áreas fundamentais, incluindo a proteção civil. É tudo pago com as receitas da região”, adianta. ”, adianta.

”. É desta forma que Miguel Albuquerque se refere a Hugo Soares e às declarações do líder parlamentar do PSD acerca do Subsídio Social de Mobilidade (SSM).Em defesa das alterações aprovadas em Conselho de Ministros, no início do ano, e que previam a obrigatoriedade de apresentação de uma declaração de inexistência de dívidas às Finanças e à Segurança Social para atribuição do SSM, HCerto é que este episódio, a juntar à proposta do Governo de Luís Montenegro ao SSM,Apesar de garantir que “", Miguel Albuquerque, quando questionado pela editora de política da Antena 1 Natália Carvalho sobre se já convidou Luís Montenegro para a Festa do Chão da Lagoa, responde: “”.E acrescenta: “”.”, explica.Para o Presidente da Madeira o Governo cometeu um erro, “”.Miguel Albuquerque usa o SSM como exemplo do que de errado existe no Estado: “”.”, concluiA região “t”, que tenha em conta as especificidades do arquipélago, refere Albuquerque.”, garante, mas sim com “”.,

Chega “é tudo umas tretas”

se o PSD quiser liderar estas reformas, tem de fazer entendimentos à esquerda ou à direita. Não há outra maneira de fazer. A situação de Luís Montenegro não é fácil”. E conclui: “”.

Nesta entrevista, Miguel Albuquerque defende que “” para proceder a um conjunto de reformas. Dá como exemplos a reforma do Tribunal de Contas e a da Contratação Pública.Mas para o presidente do Governo Regional da Madeira “”.Albuquerque não vê problemas em entendimentos entre o Governo e o Chega, no entanto considera que”.

“Recandidatar-me? Não vou abrir a caixa de Pandora”

Sobre o futuro, Miguel Albuquerque só diz que quer concluir o atual mandato como presidente do Governo Regional da Madeira.Revelar mais do que isto é, para ele, “”.Sobre uma eventual recandidatura à Presidência da Madeira, afirma que “”. Mas vai dizendo que “”.Pergunta a editora de política da RTP Antena 1, Natália Carvalho: “”. Responde Miguel Albuquerque: “”.