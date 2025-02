O parecer da Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados a que a RTP teve acesso refere que o ex-deputado do Chega, agora deputado não inscrito, não remeteu qualquer pronúncia à comissão.

O parecer autoriza Miguel Arruda a ser ouvido enquanto arguido no processo em que é suspeito da prática de oito crimes de furto qualificado. Em causa está o polémico caso do alegado furto de malas no aeroporto.