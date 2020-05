Milhões dados ao Novo Banco dariam para resolver metade dos problemas sociais, diz Jerónimo de Sousa

Jerónimo de Sousa num discurso hoje no largo do cemitério de Baleizão, concelho de Beja, após uma homenagem a Catarina Eufémia, assassinada há 66 anos pelas forças do regime fascista.



O líder comunista apelidou a situação do Novo Banco de inaceitável, aproveitando para voltar a apelar para que se "inicie de imediato a integração do banco na esfera pública", conforme proposto num projeto de lei apresentado pelo PCP, na Assembleia da República, na sexta-feira.