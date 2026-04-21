Ministra da Saúde afirma que "INEM está melhor que há um ano"

Na comissão parlamentar de inquérito ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Ana Paula Martins acrescentou ainda que, no atendimento, a mediana está em 12 segundos.A governante assumiu que a gestão das greves do INEM em 2024 "podia ter sido mais bem feita" e que, apesar de não haver obrigação legal, o Ministério da Saúde podia ter feito chegar a informação ao INEM para minimizar problemas no atendimento e cuidados de emergência médica.





Acrescentou, sobre as greves do INEM em 2024, que o instituto "não se terá apercebido" da possibilidade de decretar serviços mínimos.



Durante as greves dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, entre 30 de outubro e 4 de novembro de 2024, registaram-se 12 mortes, três das quais associadas a atrasos no socorro, segundo a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).