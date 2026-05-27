Ministra da Saúde critica "perceções" e pede "responsabilidade" aos comentadores que falam sobre o SNS

Ana Paula Martins assinala caminho seguido: "Rentabilizámos melhor os recursos"

Na abertura da conferência Sustentabilidade em Saúde, promovida pela AbbVie em parceria com oe a NOVA IMS, no CCB, em Lisboa, Ana Paula Martins começou por elogiar a realização anual do estudo, por permitir “olhar para as questões da saúde para além da espuma dos dias”, mas foi crítica em relação ao debate gerado em torno dos números apresentados, considerando que contém "perceções" e dados "aparentemente oficiais"., disse Ana Paula Martins, que garantiu, no entanto, que não pretendia “discutir a validade do estudo”, nem “os indicadores utilizados”.Na intervenção, a governante destacou, contudo, a ideia de que as "perceções" são prejudiciais a uma leitura mais correta dos dados., afirmou Ana Paula Martins, que aproveitou também para deixar reparos aos comentadores: “A utilização crescente de comentadores na comunicação social tem de levar, obrigatoriamente, a uma responsabilidade acrescida nos comentários que produzem”, sublinhou.No mesmo sentido, a ministra da Saúde apontou que o tema da comunicação é "especialmente sensível e relevante" para a "compreensão de todo o sistema”, defendendo que as opiniões devem ser sempre “fundamentadas em factos”.Ao longo da intervenção, Ana Paula Martins sustentou que o sistema tem vindo a aumentar a atividade e a capacidade de resposta, dando como exemplo o número de cirurgias realizadas no SNS, que, segundo a governante, passou de cerca de 458 mil em 2020 para 739 mil em 2025.A ministra atribuiu ainda parte da pressão sentida no SNS ao crescimento contínuo da procura. “Tem sido difícil acompanhar o permanente aumento de utentes que temos”, afirmou, acrescentando que “o aumento cresce a uma velocidade superior àquilo que o sistema tem conseguido crescer e adaptar-se”.