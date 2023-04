Ministra Habitação. Apoios municipais podem coexistir com apoios do Governo

A ministra da Habitação diz que os apoios municipais vão poder coexistir com os apoios do Governo. Marina Gonçalves responde assim ao presidente da Câmara do Porto quanto à acumulação dos apoios da autarquias. Em entrevista ao JN/TSF, a ministra anunciou ainda a criação de uma linha de financiamento de 150 milhões de euros para obras coercivas em edifícios devolutos.