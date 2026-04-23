Política
Ministra marca reunião da Concertação Social para 7 de maio
Maria do Rosário Palma Ramalho considera que o acordo para o pacote laboral agora apresentado está consolidado por todas as partes, "faltando apenas a ratificação da UGT nos seus órgãos". A ministra do Trabalho desafia assim a central a mostrar que quer uma aproximação e deixar "as fugas para a frente".
A UGT "terá que mostrar que quer efetivamente uma aproximação [e não prosseguir] em pretextos para fazer fugas para a frente", desafiou Palma Ramalho, ao anunciar a nova reunião para dentro de duas semanas.
"O Governo esperará nos próximos dias uma posição realmente construtiva e clara da UGT sobre os poucos pontos que ficaram em aberto".
Não havendo esse posicionamento da UGT, "avançaremos com o diploma para o parlamento", sinalizou a ministra.