Ministra marca reunião da Concertação Social para 7 de maio

Instando a UGT a mostrar que "quer efetivamente uma aproximação", a governante anunciou na conferência de imprensa desta tarde que vai convocar uma reunião de Concertação Social para dentro de 15 dias, a 7 de maio, e que esse encontro fechará definitivamente o processo negocial que se arrasta há muitos meses.





A UGT "terá que mostrar que quer efetivamente uma aproximação [e não prosseguir] em pretextos para fazer fugas para a frente", desafiou Palma Ramalho, ao anunciar a nova reunião para dentro de duas semanas.





"O Governo esperará nos próximos dias uma posição realmente construtiva e clara da UGT sobre os poucos pontos que ficaram em aberto".





Não havendo esse posicionamento da UGT, "avançaremos com o diploma para o parlamento", sinalizou a ministra.

