Ministro da Administração Interna diz estar a reunir documentos para explicar polémica

"Estou a reunir todos os documentos, tudo aquilo que eu entendo que é relevante para, ponto por ponto, vos esclarecer a todos", disse Luís Neves, em Viana do Castelo, acrescentando que responderá "em todo o lado", ainda que se tenha recusado a responder às questões dos jornalistas após esta curta declaração.

"Quero dizer ainda, relativamente a uma investigação que foi aberta, que ainda bem que o foi", disse ainda, em referência ao inquérito aberto pela Procuradoria-geral da República (PGR).

Em causa estão as suspeitas relacionadas com o atrelado encontrado nas instalações da empresa Construbarcelos, que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna.

Luís Neves frisou que está focado na questão dos incêndios florestais uma vez que esta época do ano é propícia a esse tipo de ocorrências.

"Nos últimos dias tenho vindo a ser alvo de ataques que colocam em causa a minha honra e a minha dignidade", referiu ainda Luís Neves.

Na passada sexta-feira, a Polícia Judiciária anunciou que abriu um inquérito sobre o atrelado apreendido num processo de tráfico de droga que foi encontrado atracado a um camião da empresa Construbarcelos, que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna.

No mesmo dia, a PGR confirmou "a existência de um inquérito relacionado com bens apreendidos à ordem do processo designado Operação Pacoba".

c/ Lusa