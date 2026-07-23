Política
Ministro da Administração Interna diz que se sente legitimado para continuar a trabalhar
O ministro da Administração Interna disse hoje que se sente totalmente legitimado para continuar a fazer o seu trabalho, na sequência da polémica com as obras da sua casa em Odemira e do atrelado encontrado em casa do construtor que trabalhou na sua propriedade.
"Quero dizer que me sinto totalmente legitimado para continuar a fazer o meu trabalho. Eu hoje estive aqui como ministro da Administração Interna. Se sentisse o contrário, não estaria aqui", disse Luís Neves à saída da cerimónia que decorreu na Liga dos Bombeiros Portugueses, em Lisboa.