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Ministro da Administração Interna vai anunciar nova unidade de trânsito para todo o país

Ministro da Administração Interna vai anunciar nova unidade de trânsito para todo o país

A RTP apurou que o Ministro da Administração Interna vai anunciar esta quarta-feira a criação de uma nova Unidade de Trânsito que vai patrulhar o país de norte a sul.

RTP /
Foto: Pedro Castanheira e Cunha - Lusa

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A RTP apurou também que o Ministério liderado por Luís Neves delineou uma nova Estratégia Nacional Contra a Sinistralidade Rodoviária, a aprovar em Conselho de Ministros. 

Essa estratégia contará com um novo Código da Estrada, a aprovar até ao final do ano, ouvindo para isso todos os parceiros e recolhendo propostas e admitindo várias alterações ao código que vigora.

Prevê também o alargamento de todos os radares, incluíndo os radares de velocidade média, a várias auto-estradas do país, em pontos críticos já identificados.

A nova Estratégia a aprovar em Conselho de Ministros estipula também o aumento das contraordenações para reincidentes, não só no valor das multas mas também nos prazos das sanções acessórias. 

Prevê ainda o alargamento dos prazos de prescrição das contraordenações de forma a impedir diligências processuais que levem à prescrição.

Por fim, o MAI pretende com a nova Estratégia a digitalização de processos de contraordenação para agilizar as multas e as sanções. 
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