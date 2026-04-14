Ministro da Administração Interna vai anunciar nova unidade de trânsito

A RTP apurou também que o Ministério liderado por Luís Neves delineou uma nova Estratégia Nacional Contra a Sinistralidade Rodoviária, a aprovar em Conselho de Ministros.





Essa estratégia contará com um novo Código da Estrada, a aprovar até ao final do ano, ouvindo para isso todos os parceiros e recolhendo propostas e admitindo várias alterações ao código que vigora.





Prevê também o alargamento de todos os radares, incluíndo os radares de velocidade média, a várias auto-estradas do país, em pontos críticos já identificados.





A nova Estratégia a aprovar em Conselho de Ministros estipula também o aumento das contraordenações para reincidentes, não só no valor das multas mas também nos prazos das sanções acessórias.



Prevê ainda o alargamento dos prazos de prescrição das contraordenações de forma a impedir diligências processuais que levem à prescrição.





Por fim, o MAI pretende com a nova Estratégia a digitalização de processos de contraordenação para agilizar as multas e as sanções.