Ministro da Agricultura critica TC e diz que plano de desertificação está ativo há 15 anos

Foto: Reuters

O ministro Capoulas Santos deixa críticas veladas aos juizes do TC e lembra, por exemplo, as medidas agroambientais, bem como o primeiro pilar da PAC, que visam o combate à desertificação e também o programa nacional de regadio.



Capoulas Santos fala também em incompreensão e retifica o período em que estas orientações e objetivos estão ao ativo.



O ministro diz que contrariamente ao que o Tribunal de Contas afirma o plano de combate à desertificação do interior está em vigor há 15 anos e não há cinco.