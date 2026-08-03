Ministro da Educação no Parlamento. Sessão recentrou-se na forma como decorria o debate

(em atualização)





A começar a intervenção, o ministro considerou "a classificação de exames nacionais em formato digital" como mais um passo "no caminho da modernização do sistema educativo português".



Caminho que "não começou agora, tendo sido dados passos ao longo de anos, por Governos da AD e Governos do Partido Socialista, seguindo as melhores práticas internacionais e apoiando-se na experiência acumulada pelo IAVE, agora EduQA".





E, ainda neste contexto, admitiu que "a generalização da digitalização e classificação eletrónica na 1ª Fase dos Exames Nacionais não decorreu da forma esperada e desejada".





"Gerou instabilidade no sistema educativo e ansiedade nos alunos e nas famílias, o que lamento, e foi motivo pelo qual já pedi desculpa publicamente", afirmou Fernando Alexandre.





A prioridade do Governo, segundo o ministro, "foi identificar os problemas, corrigi-los rapidamente e assegurar que nenhum aluno" seria prejudicado no "percurso escolar ou no acesso ao ensino superior".



"O rigor, a equidade e a transparência no processo de avaliação externa foram e são a prioridade maior das nossas equipas. Nada se sobrepõe a estes princípios", acrescentou.

