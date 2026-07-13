Política
Ministro da Educação pede desculpa aos professores. Montenegro mantém confiança
O ministro da Educação pediu esta segunda-feira desculpa aos professores pelos constrangimentos no processo de correção dos exames nacionais. Momentos antes, o primeiro-ministro assegurou que mantém a confiança em Fernando Alexandre.
“Infelizmente, e lamento, e peço desculpa aos professores, houve professores que tiveram de corrigir duas e três vezes a mesma prova precisamente porque foi identificado um erro”, afirmou o ministro em declarações aos jornalistas.
“É lamentável, mas é a confirmação de que nós temos mecanismos de controlo de qualidade e de garantir o rigor”, acrescentou.
O governante reconheceu que “o processo não começou bem, começou com vários erros” e que "obviamente os professores não podem corrigir provas com erros”.
“É lamentável, mas é a confirmação de que nós temos mecanismos de controlo de qualidade e de garantir o rigor”, acrescentou.
O governante reconheceu que “o processo não começou bem, começou com vários erros” e que "obviamente os professores não podem corrigir provas com erros”.
Segundo o ministro da Educação, 92 por cento dos exames nacionais do ensino secundário estão já corrigidos e os alunos terão acesso às notas na sexta-feira.
Fernando Alexandre disse ainda que está garantida “toda a transparência” neste processo, “porque não há transparência como disponibilizar a prova na sexta-feira ao aluno, a classificação que ele teve em cada pergunta e ele verificar que aquela é a prova que ele fez”.
O ministro adiantou também que “temos processos de qualidade que estão a ser reforçados esta semana” para assegurar que “a avaliação feita pelo professor no digital corresponde exatamente àquilo que está em papel”.
Fernando Alexandre disse ainda que está garantida “toda a transparência” neste processo, “porque não há transparência como disponibilizar a prova na sexta-feira ao aluno, a classificação que ele teve em cada pergunta e ele verificar que aquela é a prova que ele fez”.
O ministro adiantou também que “temos processos de qualidade que estão a ser reforçados esta semana” para assegurar que “a avaliação feita pelo professor no digital corresponde exatamente àquilo que está em papel”.
Pouco antes destas declarações, o primeiro-ministro assegurou que mantém a confiança em Fernando Alexandre, mesmo após a polémica em torno dos exames nacionais.
“Com certeza. Mas estaria em causa alguma vez a confiança que eu tenho nos ministros? Isso não é uma questão”, respondeu quando questionado pelos jornalistas.
“Os ministros, como os secretários de Estados, como o primeiro-ministro, estão no Governo para resolver problemas, não é para se queixarem dos problemas nem para esmorecerem quando eles aparecem”, considerou.
Luís Montenegro disse ainda que “hoje é o ministro da Educação, amanhã é outro ministro”.
“Todos estão sob uma pressão quotidiana, diária, e estando no Governo é porque têm competência para encontrar as soluções para os problemas”, vincou.
Correção de exames sujeita a “controlo de qualidade”
Esta segunda-feira, em resposta à RTP, o gabinete do ministro da Educação afirmou que está a decorrer desde a semana passada “um processo normal de verificação de qualidade e validação do sistema de classificação eletrónica” dos exames, de modo a “garantir que os itens entregues aos professores para classificação estão completos e correspondem às respostas dadas pelos alunos nos exames em papel”.
O gabinete refere que este processo “é normal e necessário”, já que foi identificada “a existência de folhas de resposta mal digitalizadas (por exemplo, a folha tinha dobras), de folhas de enunciado ou de continuação de item que não foram digitalizadas ou até de provas que não foram inicialmente entregues às forças de segurança para o transporte para a Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM), tendo sido remetidas posteriormente”.
“Todas estas situações obrigam a um rigoroso processo de verificação das provas e dos exames guardados na INCM e, caso sejam necessários, a contactos com as escolas”, acrescenta a resposta dada à RTP.
“Este controlo de qualidade levou a que em alguns casos os professores classificadores tivessem de repetir a correção já efetuada”, avançou o gabinete, dizendo ainda que “face ao volume de provas e exames realizados, este processo requer a alocação de um elevado número de recursos humanos, inclusivamente durante o fim de semana”.
Esta segunda-feira inicia-se, simultaneamente, “um processo de controlo de qualidade para consolidação do processo e validação de que cada exame realizado em papel tem correspondência exata ao seu ficheiro digitalizado, cujo PDF será disponibilizado aos alunos”.
“Com certeza. Mas estaria em causa alguma vez a confiança que eu tenho nos ministros? Isso não é uma questão”, respondeu quando questionado pelos jornalistas.
“Os ministros, como os secretários de Estados, como o primeiro-ministro, estão no Governo para resolver problemas, não é para se queixarem dos problemas nem para esmorecerem quando eles aparecem”, considerou.
Luís Montenegro disse ainda que “hoje é o ministro da Educação, amanhã é outro ministro”.
“Todos estão sob uma pressão quotidiana, diária, e estando no Governo é porque têm competência para encontrar as soluções para os problemas”, vincou.
Correção de exames sujeita a “controlo de qualidade”
Esta segunda-feira, em resposta à RTP, o gabinete do ministro da Educação afirmou que está a decorrer desde a semana passada “um processo normal de verificação de qualidade e validação do sistema de classificação eletrónica” dos exames, de modo a “garantir que os itens entregues aos professores para classificação estão completos e correspondem às respostas dadas pelos alunos nos exames em papel”.
O gabinete refere que este processo “é normal e necessário”, já que foi identificada “a existência de folhas de resposta mal digitalizadas (por exemplo, a folha tinha dobras), de folhas de enunciado ou de continuação de item que não foram digitalizadas ou até de provas que não foram inicialmente entregues às forças de segurança para o transporte para a Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM), tendo sido remetidas posteriormente”.
“Todas estas situações obrigam a um rigoroso processo de verificação das provas e dos exames guardados na INCM e, caso sejam necessários, a contactos com as escolas”, acrescenta a resposta dada à RTP.
“Este controlo de qualidade levou a que em alguns casos os professores classificadores tivessem de repetir a correção já efetuada”, avançou o gabinete, dizendo ainda que “face ao volume de provas e exames realizados, este processo requer a alocação de um elevado número de recursos humanos, inclusivamente durante o fim de semana”.
Esta segunda-feira inicia-se, simultaneamente, “um processo de controlo de qualidade para consolidação do processo e validação de que cada exame realizado em papel tem correspondência exata ao seu ficheiro digitalizado, cujo PDF será disponibilizado aos alunos”.