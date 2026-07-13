Ministro da Educação pede desculpa aos professores. Montenegro mantém confiança

“Infelizmente, e lamento, e peço desculpa aos professores, houve professores que tiveram de corrigir duas e três vezes a mesma prova precisamente porque foi identificado um erro”, afirmou o ministro em declarações aos jornalistas.



“É lamentável, mas é a confirmação de que nós temos mecanismos de controlo de qualidade e de garantir o rigor”, acrescentou.



O governante reconheceu que “o processo não começou bem, começou com vários erros” e que "obviamente os professores não podem corrigir provas com erros”.

Segundo o ministro da Educação,Fernando Alexandre disse ainda que está garantida “toda a transparência” neste processo, “porque não há transparência como disponibilizar a prova na sexta-feira ao aluno, a classificação que ele teve em cada pergunta e ele verificar que aquela é a prova que ele fez”.O ministro adiantou também quepara assegurar que “a avaliação feita pelo professor no digital corresponde exatamente àquilo que está em papel”.

Correção de exames sujeita a “controlo de qualidade”

Pouco antes destas declarações, o primeiro-ministro assegurou que mantém a confiança em Fernando Alexandre, mesmo após a polémica em torno dos exames nacionais., respondeu quando questionado pelos jornalistas.“Os ministros, como os secretários de Estados, como o primeiro-ministro, estão no Governo para resolver problemas, não é para se queixarem dos problemas nem para esmorecerem quando eles aparecem”, considerou.Luís Montenegro disse ainda que “hoje é o ministro da Educação, amanhã é outro ministro”.“Todos estão sob uma pressão quotidiana, diária, e”, vincou.Esta segunda-feira, em resposta à RTP, o gabinete do ministro da Educação afirmou que está a decorrer desde a semana passadados exames, de modo a “garantir que os itens entregues aos professores para classificação estão completos e correspondem às respostas dadas pelos alunos nos exames em papel”.O gabinete refere que este processo “é normal e necessário”, já que foi identificada “a existência de folhas de resposta mal digitalizadas (por exemplo, a folha tinha dobras), de folhas de enunciado ou de continuação de item que não foram digitalizadas ou até depara o transporte para a Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM), tendo sido remetidas posteriormente”.“Todas estas situações obrigam a um rigoroso processo de verificação das provas e dos exames guardados na INCM e, caso sejam necessários, a contactos com as escolas”, acrescenta a resposta dada à RTP.“Este controlo de qualidade levou a que em alguns casos os professores classificadores tivessem de repetir a correção já efetuada”, avançou o gabinete, dizendo ainda que “face ao volume de provas e exames realizados,, inclusivamente durante o fim de semana”.Esta segunda-feira inicia-se, simultaneamente, “e validação de que cada exame realizado em papel tem correspondência exata ao seu ficheiro digitalizado, cujo PDF será disponibilizado aos alunos”.