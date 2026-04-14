Miranda Sarmento: "Défice não pode ser superior a 0,5%"

a CE não abriria um procedimento por défices excessivos”, mas “para proteger o país e para manter o país com a boa imagem que nos permite atrair investimento e financiamento mais barato, creio que é importante que esse limiar de 0,5% nunca seja ultrapassado”. O ministro confia que “”, mas “”.

No entanto, em entrevista aoda RTP Antena 1, Joaquim Miranda Sarmento aponta uma linha vermelha: Portugal não pode ultrapassar um défice de 0,5 por cento.” e explica: “”.

“Há um risco de um pequeno défice” em 2026

se existir não significa que o país não continuará a reduzir a divida publica porque vai continuar e esse é o ponto mais importante e não significa um desequilíbrio nas contas públicas”. Em entrevista à editora de política da Antena 1, Miranda Sarmento adianta que “”.

”, em 2026 reafirma o Ministro das Finanças. Ainda assim garante que esse não é “”.

“O país precisa de um orçamento para 2027”

aceita ser um ministro de duodécimos?”. Na opinião do ministro, “não vale a pena trabalhar com um cenário de um orçamento chumbado. O país precisa de um orçamento e eu acho que vai haver responsabilidade por parte das oposições para perceber isso”. Mas e se o OE for chumbado, questiona a editora de política da rádio Pública, Natália Carvalho, “”. Na opinião do ministro, “”.

É uma espécie de alerta e de mensagem aos partidos. O ministro das Finanças afirma que “”.Miranda Sarmento assegura que a negociação do próximo OE será feita com todos os partidos, em particular com o Chega e com o Partido Socialista.

Bruxelas autoriza taxa sobre lucros extraordinários das energéticas

"popular e demagógica", hoje o primeiro-ministro defende o imposto. Miranda Sarmento refere que a mudança de opinião de Montenegro deve-se à situação internacional que também mudou desde 2022. Uma taxa que, se no passado, Luís Montenegro dizia ser uma medida", hoje o primeiro-ministro defende o imposto. Miranda Sarmento

O anúncio ainda não é oficial, mas o ministro das Finanças adianta na rádio pública que Bruxelas já sinalizou, informalmente, que” diz Miranda Sarmento, apesar de não ter ainda a estimativa de quanto Portugal vai conseguir arrecadar com este imposto.

Combustíveis: “Governo atuará conforme a situação”

em função da evolução da situação nós iremos atuar”. apenas em parte, beneficia quem compra. Uma parte da descida fica sempre em quem vende e produz”. Mas adianta: “”.O Governo está também atento à evolução do preço do cabaz alimentar e não admite, para já, a descida do IVA porque “”.

se o preço do cabaz alimentar continuar a subir, é um tema que iremos recuperar”. No entanto acrescenta: “”.

O ministro das Finanças, no caso do aumento do preço dos combustíveis, devido à guerra no Irão.Miranda Sarmento entende que “”.O responsável pela pasta das Finanças não assume, para já, novos apoios para fazer face ao aumento do preço do petróleo que se reflete no preço da gasolina e do gasóleo.”, conclui.

Não se compromete, mas o ministro também não afasta o bónus aos pensionistas

se houver margem orçamental procuraremos que a prioridade seja atribuir uma prestação suplementar aos pensionistas”. os mecanismos são lentos”. E sobre isso Miranda Sarmento repete o discurso que fez em 2024 para 2025: “”.Miranda Sarmento admite que os apoios às populações afetadas pelo comboio de tempestades demoram a chegar. Explica que isso acontece porque “”.

O ministro relembra que o Governo vai criar o Fundo de Catástrofes e Sismos e explica a forma como esse mecanismo irá funcionar.

Miranda Sarmento relembra que em 2022, e para fazer face ao aumento do preço do cabaz alimentar, o PSD propôs um apoio direto às famílias de menores rendimentos, através de um voucher alimentar, e a atribuição de uma prestação para apoio aos reformados.Mas também defende que “”.

“Consignação de impostos não é uma boa prática”

Para Miranda Sarmento, “”. É a resposta do ministro das Finanças à notícia do jornal Público que adianta que o Governo, ao alterar o modelo de consignação do imposto sobre o tabaco, reduziu em 153 milhões de euros a verba destinada ao Serviço Nacional de Saúde (SNS).O ministro das Finanças afirma que o “”.”, revela.Assegura que “”.

Entrevista conduzida pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho.