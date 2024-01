Moção de censura contra Albuquerque visa "devolver a palavra à população"

O PS-Madeira decidiu avançar com uma moção de censura contra o Governo Regional, depois de o PAN ter retirado a confiança política a Miguel Albuquerque. O líder parlamentar dos socialistas, Vítor Freitas, reiterou que estão "reunidas as condições" para "confrontar todas as forças políticas" e poder antecipar as eleições.

Vítor Freitas diz ainda que há "a necessidade de uma clarificação" na Assembleia Legislativa Regional, "primeiro através da moção de censura" e com o objetivo de ir "para eleições e devolver a palavra à população da Madeira e de Porto Santo".



"O atual presidente não tem condições, pelos desenvolvimentos que temos vindo a assistir" e por ter deixado de ter "suporte político" com a retirada de confiança do PAN, nas palavaras do responsável socialista.



O PS-Madeira entende, por isso, que a "palavra tem de ser devolvida aos cidadãos".



"A moção de censura do Partido Socialista já deu entrada e será discutida logo que possível", acrescentou.



Contudo, o PS Madeira não confirma se votará a favor da moção de censura anunciada pelo Chega insular.