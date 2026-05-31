Montenegro afirma que Governo está focado em corresponder às expectativas das pessoas

Numa mensagem em vídeo divulgada logo após ter sido reeleito com 94,8% dos votos para mais um mandato de dois anos como presidente do PSD, Luís Montenegro agradeceu a "expressiva demonstração de adesão e de confiança" demonstrada pelos militantes sociais-democratas em relação à sua candidatura a presidente do PSD, cargo ao qual concorreu sem oposição interna.

"O PSD é hoje o maior partido português, o partido que tem a responsabilidade de governar o país, de governar as duas regiões autónomas, de governar a maioria das câmaras municipais e das juntas de freguesia. Temos, portanto, uma enorme responsabilidade", salientou o primeiro-ministro.





"Já aumentou três vezes o complemento solidário para idosos, aumentou para 100% a comparticipação dos medicamentos para que (os idosos) não tenham de escolher entre a alimentação e a medicação. Portugal é um país solidário, um país pujante, um país que conta com a sua juventude, e vai ser um país maior", acrescentou.





Montenegro foi reeleito, no sábado, presidente do PSD com 94,8% dos votos. Recebeu 14.467 votos de um total de 15.261 votos apurados, de acordo com os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Jurisdição do PSD.



Estavam inscritos quase 57 mil militantes, o que significa que houve uma taxa de abstenção superior a 70%. Registaram-se ainda 525 votos em branco e 269 nulos.





c/Lusa





Neste contexto, Luís Montenegro assegurou então que o executivo está focado "em não defraudar as expectativas que foram criadas" pelos portugueses nas últimas eleições legislativas.Tal como se realça na moção de estratégia política que leva ao congresso do PSD, nos próximos dias 20 e 21 de junho, em Anadia, distrito de Aveiro, Luís Montenegro considerou que Portugal é um "espaço que aproveita a sua localização estratégica" e a sua "apetência para as novas tecnologias, tendo também o "elemento identitário histórico" de ser "um país com pontes com todos os continentes, com todos os espaços e geografias à volta do mundo".No plano interno, o primeiro-ministro defendeu que no presente em Portugal "aposta-se no trabalho" e os cidadãos "pagam menos impostos sobre os rendimentos do trabalho"."Em particular os jovens, que são a nossa grande aposta para os próximos anos. Precisamos dos jovens portugueses em Portugal e estamos a fazer por isso também ao nível do regime fiscal. Mas não só ao nível do sistema de educação, ao nível do sistema de saúde, ao nível da habitação, ao nível da mobilidade", destacou."Esta reforma do Estado, este combate sem tréguas à burocracia, é para podermos ser mais competitivos", declarou, antes de se referir aos funcionários públicos."Somos um país que aposta na valorização das carreiras de quem está a trabalhar na administração pública", disse.Uma política que tem um objetivo: "para a administração pública poder ser mais eficiente a tratar dos assuntos que são de todos e dos assuntos que são de cada um dos cidadãos".No que respeita aos idosos e cidadãos mais pobres, defendeu que o executivo está a olhar para eles, referindo algumas medidas já tomadas nesse sentido.