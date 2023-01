Montenegro anunciou que Pinto Moreira vai deixar vice-presidência do grupo parlamentar do PSD

Em entrevista à SIC, Luís Montenegro anunciou que Joaquim Pinto Moreira vai deixar a vice-presidência do grupo parlamentar social democrata e a presidência da comissão de revisão constitucional, por ter sido alvo de buscas domiciliárias, no âmbito da operação Vórtex.