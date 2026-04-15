Montenegro assegura. Leis laborais serão levadas ao Parlamento com ou sem acordo na concertação social

Luís Montenegro sublinhou, durante o debate parlamentar, que o seu Executivo é "um Governo de concertação" e que dá "primazia e preferência" ao diálogo.





O primeiro-ministro argumentou que seria "mais vantajoso e construtivo que a Assembleia da República tome essa decisão com base num acordo de concertação social que faça convergir as entidades e confederações empregadoras com as entidades sindicais".





Tal opção não faz com que o Parlamento perca "a sua esfera soberana de decisão" e possa estar munido desse acordo.





"Mas se assim não for, o Governo não deixará de apresentar uma proposta de lei ao Parlamento", garantiu, acrescentando ainda que a "opção legislativa soberana cabe aos deputados da Assembleia da República".