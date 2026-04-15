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Montenegro assegura. Leis laborais serão levadas ao Parlamento com ou sem acordo na concertação social

Montenegro assegura. Leis laborais serão levadas ao Parlamento com ou sem acordo na concertação social

Na véspera de mais uma reunião da concertação social sobre a revisão das leis laborais, o primeiro-ministro considerou que será relevante alcançar um acordo com os parceiros sociais, mas garantiu que o Governo irá apresentar uma proposta de lei mesmo sem um entendimento.

RTP /
Foto: António Cotrim - Lusa

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Luís Montenegro sublinhou, durante o debate parlamentar, que o seu Executivo é "um Governo de concertação" e que dá "primazia e preferência" ao diálogo.

O primeiro-ministro argumentou que seria "mais vantajoso e construtivo que a Assembleia da República tome essa decisão com base num acordo de concertação social que faça convergir as entidades e confederações empregadoras com as entidades sindicais".  

Tal opção não faz com que o Parlamento perca "a sua esfera soberana de decisão" e possa estar munido desse acordo. 

"Mas se assim não for, o Governo não deixará de apresentar uma proposta de lei ao Parlamento", garantiu, acrescentando ainda que a "opção legislativa soberana cabe aos deputados da Assembleia da República". 

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