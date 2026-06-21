Montenegro condena forças políticas "obstinadas" em travar planos "de transformação"

Luís Montenegro criticou este domingo as forças políticas “obstinadas” em travar os planos “de transformação” propostos pelo Governo. No discurso de encerramento do Congresso do PSD, em Anadia, o primeiro-ministro defendeu ainda que “Portugal vive hoje um momento que exige a todos uma especial confiança”.



“Durante demasiado tempo habituámo-nos a discutir as limitações do país, a falar das dificuldades, dos constrangimentos, das oportunidades perdidas”, declarou Montenegro.



Na visão do primeiro-ministro, “habituámo-nos a olhar quase exclusivamente para aquilo que nos faltava em vez de encararmos o muito de bom que Portugal tem para criar e oferecer”.



“O PSD nunca escolheu o imobilismo”, assegurou. “O PSD escolheu sempre a responsabilidade da transformação”.



No entanto, “ao longo dos últimos meses fomos confrontados com uma realidade política que todos conhecem: sempre que surge uma reforma para responder aos desafios do futuro, logo”, disse.

Algumas dessas forças políticas, de acordo com o líder do executivo, "continuam presas a modelos que pertencem ao passado e não têm futuro".



"Outras parecem preferir quase sempre a conveniência do momento à responsabilidade do longo prazo. Nós, no Governo, na AD, fizemos uma escolha diferente", sustentou.

O presidente do PSD pediu aos portugueses que "não se deixem enganar" pelo Chega, sem referir o nome do partido, avisando que "baixar a idade das reformas hoje significa cortar pensões amanhã".

Direção de Montenegro eleita com 88% dos votos

A equipa proposta por Luís Montenegro para a Comissão Política Nacional do PSD, que inclui como novidades Pedro Duarte, Carlos Moedas e Sebastião Bugalho, foi eleita este domingo no Congresso de Anadia com 88% dos votos.

Os resultados foram anunciados no 43.º Congresso Nacional do PSD, realizado no Velódromo de Sangalhos, em Anadia, no distrito de Aveiro, apenas com a indicação de que a lista proposta pelo presidente do partido teve 592 votos favoráveis.

Segundo dados depois fornecidos à Lusa pela secretaria-geral do PSD, a lista para a Comissão Política Nacional teve 21 nulos e 60 em branco, numa votação em que participaram 673 delegados. Os 573 votos favoráveis correspondem a 88% dos votos.

Há dois anos, no Congresso de Braga, a equipa proposta por Luís Montenegro para a Comissão Política Nacional foi eleita com 92,3% dos votos. Em 2022, no Congresso do Porto, a sua lista para o órgão de direção política permanente do partido teve 91,6% dos votos.

Luís Montenegro, que lidera o PSD desde 2022 e é primeiro-ministro desde 2024, foi reeleito em 30 de maio passado para mais um mandato de dois anos como presidente do PSD, com 94,8% dos votos, em eleições diretas às quais concorreu sem oposição interna, em que participaram cerca de 27% dos eleitores inscritos.

No sábado, primeiro dia do 43.º Congresso Nacional do PSD a moção de estratégia global de Luís Montenegro, intitulada "Trabalhar - Fazer Portugal Maior", foi eleita por unanimidade, numa votação por braço no ar.

c/ Lusa