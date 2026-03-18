Montenegro e Carneiro reuniram-se esta tarde para debater órgãos externos do parlamento

Os dois líderes partidários estiveram esta tarde no debate quinzenal e no debate preparatório do Conselho Europeu, no parlamento, tendo o encontro acontecido já depois disso, após as 19:00.

José Luís Carneiro participou depois numa sessão evocativa do centenário de Almeida Santos, também no parlamento, mas quer à entrada quer à saída escusou-se a prestar esclarecimentos aos jornalistas.

"Devem fazer uma pergunta ao senhor primeiro-ministro", respondeu apenas.

Hoje de manhã, à saída de uma audiência com o Presidente da República, António José Seguro, o secretário-geral do PS tinha adiantado aos jornalistas que "nas próximas horas" haveria uma conversa com o primeiro-ministro sobre o impasse quanto aos órgãos externos do parlamento, sem detalhar então os "termos e os modos" em que esse diálogo iria acontecer.

Esta tarde, no debate quinzenal, sobre o Tribunal Constitucional, Montenegro referiu que "não há representação partidária" no Palácio Ratton, o "que há é dez juízes que são eleitos no parlamento e que, portanto, têm que ser apresentadas as respetivas candidaturas ou proposituras pelos grupos parlamentares".

"Esse processo deve atender ao relacionamento interpartidário no respeito por aquilo que é o equilíbrio das forças políticas e por respeito por aquilo que é a representação da vontade do povo português. E é assim que, da parte do Governo, nós entendemos o processo e será seguramente assim que os partidos representados nesta câmara, que apoiam o Governo, terão em termos de comportamento no processo que está em curso na Assembleia da República", acrescentou.