Montenegro "é uma Maria vai com as outras, vai com todas", critica Marta Temido

Em entrevista ao podcast da Antena 1,, Marta Temido reage à moção de estratégia de Luís Montenegro que defende o compromisso de “”.Questionada pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, “”, Marta Temido interrompe e atira: “”.Mas para Temido isso é impossível “”.”. E avança com o exemplo da imigração: “”.

E lança outro exemplo, a revisão laboral: “cometeu um erro colossal porque ninguém pediu esta reforma. Não percebeu que não podia fazer esta reforma sem ter o apoio das estruturas sindicais. Deixou que se criassem clivagens. E tornou a situação praticamente irreversível”.

Imigração: “PS errou: não leu a realidade”

Se por um lado Marta Temido reconhece que os Governos de António Costa foram “assertivos e corajosos”, e exemplifica com questões de política interna, por outro lado a socialista considera que “não foram tão corajosos como eu gostaria que tivéssemos sido, por exemplo quanto ao reconhecimento da Palestina”.

O PS errou: não leu a realidade”, remata. um foco muito específico”. Ainda assim vai dizendo que “há uma dimensão de política interna na qual acho que fomos muito bons, mas há uma dimensão de política externa na qual eu acho que podíamos ter sido mais audaciosos”. ”, remata.Recusa que seja uma crítica direta ao antigo primeiro-ministro, António Costa, até porque, reconhece, que naquele momento era preciso ter “”. Ainda assim vai dizendo que “”.

E dá outro exemplo: a imigração. “”.E continua: “”.

Pedro Nuno Santos “foi vítima da sua forma intempestiva”

Vaidade, ego, protagonismo. São as palavras que Marta Temido utiliza quando se refere a Pedro Nuno Santos e ao que o antigo líder do PS disse quando regressou ao Parlamento para retomar o seu lugar de deputado e afirmou que "".

A socialista afirma que “sempre que as leituras de um partido se deixam arrastar às vezes pela vaidade, às vezes pelos egos e às vezes pelo gosto de protagonismo...”. E pergunta a editora de política da Antena 1: “foi isso que aconteceu?”. Temido responde: “é o que nos acontece muitas vezes”

Pedro Nuno Santos) quando foi mais genuíno saiu-se melhor. Quando tentou fazer uma moderação imposta pelos críticos internos, saiu-se menos bem. E foi vítima da sua forma intempestiva” de falar e transmitir as suas ideias, conclui. “(” de falar e transmitir as suas ideias, conclui.

E atira que “”.Quanto à liderança de Pedro Nuno Santos, Marta Temido considera que “”.” porque, diz, a sociedade teme os radicalismos.E será Pedro Nuno Santos um radical? “”.

Dentro do PS “há alguns tiros nos pés”

Nos próximos tempos Marta Temido não vê necessidade de encontrar um novo líder para o PS de forma a substituir José Luís Carneiro.

Defende que “”.Ainda assim acredita que o atual líder “”., dizendo que tem sabido impor-se por si própria e que a oposição que faz ao Governo é moderada.

Adianta ainda que não ficou magoada por o secretário-geral do PS a ter tirado da comissão nacional e que entende que a decisão foi pelo partido e não para agradar aos militantes.

Temido sobre Seguro e o pacote laboral: “Foi uma linha vermelha que agora não pode ser invertida”

foi uma linha vermelha que agora não pode ser invertida”. “Imagino que tenha sido uma linha vermelha bem pensada”, acrescenta. Marta Temido afirma que, quando António José Seguro garantiu, durante a campanha para a Presidência da República, que vetaria a lei laboral caso não houvesse acordo na concertação social, “”. “”, acrescenta.Nesta entrevista analisa ainda o mandato, até agora, de António José Seguro enquanto Presidente da República.

”, mas destaca a proximidade do Chefe de Estado na resposta ao carrocel de tempestades que atingiram o país.

“Esperamos que não se instale nenhuma fadiga porque este estilo que o senhor Presidente da República tem estado a definir (mais moderado, mais sóbrio, mais estável, mas com propositura, deixando as pistas para quem tem de governar, governe)... e se o Governo não souber governar, corre o risco de fazer ricochete para o próprio Presidente da República”, conclui.

Marta Temido duvida do sucesso do Pacto para a Saúde

Sobre a iniciativa do Presidente da República (PR) promover um pacto na área da saúde, Marta Temido diz ter dúvidas do sucesso dessa pretensão de António José Seguro.

” e explica por isso que “”.”, e dá como exemplo as Parcerias Público Privadas (PPP) na área da Saúde.

“Já não se aguenta ouvir dizer que as PPP não são possíveis legalmente, porque são!” e, munida da Lei de Bases da Saúde, Marta Temido leu, durante esta entrevista, o que diz a legislação.

estar à procura de um alibi”, mas depois afirma que “o alibi de que não é possível ter uma boa combinação de público e privado interessará a quem não quer que o sistema não funcione e não acredito que seja o caso nem do primeiro-ministro nem da ministra da Saúde”. o Serviço Nacional de Saúde (SNS), com as regras que tem, não consegue dar resposta”. Nem o SNS nem o INEM diz Marta Temido, que mostra dúvidas em relação às mudanças no Serviço de Emergência Médica porque "não se está a atacar a raiz do problema”. Acusa o Governo de, nesta matéria, “”, mas depois afirma que “o”.Nesta entrevista, na qual a saúde foi tema incontornável, a antiga responsável pela pasta assumiu que “”. Nem o SNS nem o INEM diz Marta Temido, que mostra dúvidas em relação às mudanças no Serviço de Emergência Médica porque "”.

Não podemos continuar a ter estas instituições a funcionar com base na tarefa”, remata. ”, remata.

Afirma que a lei “”. E relembra: “”.E deixa culpas: à ministra da Saúde “” e responsabiliza o primeiro-ministro por não conseguir mexer de forma mais profunda na orgânica da Saúde.” porque não cria uma guerra com os prestadores de serviço.

Liderar o PS? “É uma impossibilidade”

Marta Temido garante que a liderança do PS “é um fato que não é meu”.

Admite que não conhece suficientemente o partido, aquilo a que chama de “”, e que “”.”, ironiza.