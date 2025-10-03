Montenegro, em Gondomar com Valentim Loureiro, diz que Grande Porto teve "socialismo a mais"

", revelou o antigo secretário de Estado, que promete continuar o legado do histórico autarca de Gondomar.

Também o presidente do PSD e primeiro-ministro elogiou a obra de Valentim Loureiro, que utilizou para criticar a última década de gestão socialista: "Estes 12 anos de socialismo na Câmara Municipal vão entregar aos gondomarenses menos do que aquilo que receberam depois dos 20 anos de gestão do major Valentim Loureiro", atirou.





Luís Montenegro acrescentou também que a região do Grande Porto teve "socialismo a mais" e que "perdeu importância e as oportunidades de estar na linha da frente do desenvolvimento do país".

Antes do jantar-comício em Gondomar, o líder social-democrata esteve em três iniciativas de contacto com a população noutros três concelhos do Grande Porto: Valongo, Paços de Ferreira e Lousada, geridos pelo Partido Socialista, onde deixou fortes apelos à mobilização: "É possível e desejável que não percamos neste território o embalo e a pedalada que temos mostrado no Governo do país".





Luís Montenegro na campanha autárquica do PSD, uma vez mais a falar também com o fato de primeiro-ministro.