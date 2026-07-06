Montenegro envia mensagem escrita aos deputados da AD criticando "decisões imponderadas" da oposição

Numa mensagem lida pela vice-presidente do parlamento Teresa Morais, Luís Montenegro justificou a sua ausência com a presença na cimeira da NATO, na terça-feira na Turquia, e o acompanhamento à seleção nacional de futebol, hoje no jogo contra a Espanha nos Estados Unidos.

"Sei que compreendem que a representação do Governo e do povo português nestes dois eventos deve ser assegurada pelo primeiro-ministro", considerou.

Numa curta mensagem, o chefe do Governo deixou apenas uma mensagem política, com "uma palavra de gratidão pelo trabalho solidário" das bancadas do PSD e CDS-PP em relação ao executivo.

"Num tempo em que abundam algumas decisões imponderadas, muitas vezes imaturas e irresponsáveis das oposições, têm marcado a diferença, a serenidade e o sentido de Estado das bancadas do PSD e do CDS. Bem hajam por isso, bom trabalho e até breve", referiu.