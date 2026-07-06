Montenegro envia mensagem escrita aos deputados da AD criticando "decisões imponderadas" da oposição

Numa mensagem lida pela vice-presidente do parlamento Teresa Morais, Luís Montenegro justificou a sua ausência com a presença na cimeira da NATO, na terça-feira na Turquia, e o acompanhamento à seleção nacional de futebol, hoje no jogo contra a Espanha nos Estados Unidos.

"Sei que compreendem que a representação do Governo e do povo português nestes dois eventos deve ser assegurada pelo primeiro-ministro", considerou.

Numa curta mensagem, o chefe do Governo deixou apenas uma mensagem política, com "uma palavra de gratidão pelo trabalho solidário" das bancadas do PSD e CDS-PP em relação ao executivo.

"Num tempo em que abundam algumas decisões imponderadas, muitas vezes imaturas e irresponsáveis das oposições, têm marcado a diferença, a serenidade e o sentido de Estado das bancadas do PSD e do CDS. Bem hajam por isso, bom trabalho e até breve", referiu.

Sobre a cimeira da NATO, o primeiro-ministro transmitiu aos deputados que confirmará aos aliados o compromisso de Portugal com a Aliança Atlântica, "com a proteção da nossa soberania e do nosso território terrestre, marítimo e aéreo e com a defesa comum do nosso espaço e dos nossos valores, sem esquecer o apoio à Ucrânia e ao bravo povo ucraniano".

"No âmbito da nossa epopeia no Mundial de Futebol, num reconhecimento pela promoção do nosso país, do nosso talento e da nossa identidade nacional, os nossos heróis do mar merecem o carinho do povo português pelo o que estão a fazer", disse, numa referência à seleção nacional.

Montenegro acrescentou que o Governo aproveitará também para reforçar "a cooperação com a coorganização inédita de três países" do Mundial, lembrando que em 2030 Portugal também irá coorganizar com a Espanha e Marrocos.