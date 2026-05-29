Montenegro pode entrar para o pódio de líderes do PSD mais duradouros se cumprir mandato até 2028

O atual presidente do PSD foi eleito pela primeira vez para o cargo em 28 de maio de 2022, reeleito em setembro de 2024 e, numas eleições diretas em que é candidato único, vai novamente a votos este sábado para um mandato de dois anos.

Se o cumprir até ao fim (maio/junho de 2028), Luís Montenegro vai estar pelo menos seis anos à frente do PSD -- mais do que Durão Barroso e Rui Rio, mas ainda longe de Aníbal Cavaco Silva e Pedro Passos Coelho.

Em 52 anos de história, o PSD, fundado em maio de 1974, já teve 19 presidentes, o que dá uma média de um líder a cada 2,7 anos, já largamente ultrapassada por Montenegro.

O anterior presidente do PSD, Rui Rio, completou quatro anos e quatro meses e meio na liderança do partido, mas sem nunca chegar a primeiro-ministro, "um recorde" de resistência na oposição.

Cavaco Silva foi o líder que mais tempo esteve à frente do PSD, durante quase dez anos, seguido de Pedro Passos Coelho, que completou perto de oito como presidente dos sociais-democratas.

O terceiro lugar deste `pódio` cabe, por enquanto, a Durão Barroso, cinco anos à frente do PSD, seguindo-se Rio e, depois, o fundador Francisco Sá Carneiro que, somando as duas vezes em que presidiu ao partido, totalizou menos de quatro anos de liderança.

A fechar o `top` dos líderes mais duradouros está o anterior Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que liderou o PSD por três anos e dois meses, entre 1996 e 1999, e, tal como Rio, nunca chegou a ser primeiro-ministro.

Entre os seus 19 líderes, o PSD já produziu dois Presidentes da República - Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa - e oito primeiros-ministros: Carlos Mota Pinto (num Governo de iniciativa presidencial de Ramalho Eanes), Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão, Cavaco Silva, Durão Barroso, Pedro Santana Lopes (sem eleições, indigitado pelo Presidente da República Jorge Sampaio após a demissão de Durão Barroso), Pedro Passos Coelho e Luís Montenegro.

Dos 19 presidentes do PSD, sete já morreram - Sá Carneiro, Emídio Guerreiro, Sousa Franco, Menéres Pimentel, Nuno Rodrigues dos Santos, Carlos Mota Pinto e Francisco Pinto Balsemão - e apenas uma mulher liderou os sociais-democratas em mais de 50 anos de história: Manuela Ferreira Leite.