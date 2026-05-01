Montenegro rejeita "teimosia" sobre reforma laboral

Falando aos jornalistas, na inauguração da Festa do Alvarinho e do Fumeiro de Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, Luís Montenegro disse querer uma sociedade "que tenha como princípio que vale a pena trabalhar".O primeiro-ministro acrescentou quee mesmo depois da CGTP-IN ter marcado para 3 de junho uma greve geral contra uma nova legislação laboral que rejeita em absoluto.

"É possível chegar a um entendimento sem rejeitar o que foi feito até agora", afirmou, compreendendo a "tensão" gerada pelo debate e revelando que, nas negociações quem menos cedeu "foi a UGT".





"As traves mestras a que a UGT se refere [para aprovar o pacote laboral] têm a ver com os contratos a termo, com o regime de reintegração em caso de despedimento, com o banco de horas por acordo e com o chamado outsourcing. Em todas estas matérias o Governo já cedeu", assegurou.





"Há propostas em que o Governo cedeu integralmente e outras em que cedeu parcialmente", vincou ainda Montenegro.



"Queremos dar aos parceiros sociais sindicais uma última oportunidade para poder também manifestar cedência", desafiou o primeiro-ministro. "Sinceramente há condições para isso", acrescentou, lembrando que a última palavra em caso de não entendimento, cabe ao Parlamento.Montenegro garantiu quee lembrando que é primeiro-ministro pela vontade maioritária dos portugueses em eleições.. A grande maioria do povo acreditou neste projeto e tenho a expetativa que o compreende"."Tenho obrigação de ser consequente com as ideias que apresentei ao país, e naturalmente sujeitar-me às regras da democracia", afirmando que terá de "ter no parlamento a mesma vontade negocial" apresentada em Concertação Social., referindo que há "partidos políticos que, antes de negociar, fecham a porta"."Aqueles que verdadeiramente querem negociar é que são os teimosos, ou será o contrário", questionou.