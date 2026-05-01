Política
Montenegro rejeita "teimosia" sobre reforma laboral
Em Melgaço, o primeiro-ministro garantiu esta sexta-feira que o seu governo "valoriza o trabalho" e diz que as leis "podem evoluir" para tornarem a economia portuguesa "mais competitiva e gerar mais rendimento".
O primeiro-ministro acrescentou que há "sempre espaço" para falar com os sindicatos "em Concertação e "com cedências", de que o governo "já deu mostras", e mesmo depois da CGTP-IN ter marcado para 3 de junho uma greve geral contra uma nova legislação laboral que rejeita em absoluto.
"É possível chegar a um entendimento sem rejeitar o que foi feito até agora", afirmou, compreendendo a "tensão" gerada pelo debate e revelando que, nas negociações quem menos cedeu "foi a UGT".
"As traves mestras a que a UGT se refere [para aprovar o pacote laboral] têm a ver com os contratos a termo, com o regime de reintegração em caso de despedimento, com o banco de horas por acordo e com o chamado outsourcing. Em todas estas matérias o Governo já cedeu", assegurou.
"Há propostas em que o Governo cedeu integralmente e outras em que cedeu parcialmente", vincou ainda Montenegro.
"A UGT tem direito a não ceder, não tem é direito de dizer que a teimosia é nossa", sublinhou. "Isso não é justo e não é real".
"Queremos dar aos parceiros sociais sindicais uma última oportunidade para poder também manifestar cedência", desafiou o primeiro-ministro. "Sinceramente há condições para isso", acrescentou, lembrando que a última palavra em caso de não entendimento, cabe ao Parlamento.
Montenegro garantiu que o executivo não irá abdicar "das suas convicções", insistindo que isso "não é teimosia" e lembrando que é primeiro-ministro pela vontade maioritária dos portugueses em eleições.
Em dia de manifestações do 1º de Maio, centradas no protesto contra a reforma laboral, o primeiro-ministro afirmou que "o povo que sai à rua, sai com toda a legitimidade mas é uma pequena parte. A grande maioria do povo acreditou neste projeto e tenho a expetativa que o compreende".
"Tenho obrigação de ser consequente com as ideias que apresentei ao país, e naturalmente sujeitar-me às regras da democracia", afirmando que terá de "ter no parlamento a mesma vontade negocial" apresentada em Concertação Social.
Recusando revelar se irá tentar o apoio do Chega, Montenegro disse que "não sei quais vão ser os partidos políticos disponíveis para um entendimento", referindo que há "partidos políticos que, antes de negociar, fecham a porta".
"Aqueles que verdadeiramente querem negociar é que são os teimosos, ou será o contrário", questionou.