Montenegro sem férias no verão e a "coordenar atividade do Governo"

Sem férias marcadas. Luís Montenegro optou, este ano, por passar o verão a "coordenar a atividade do Governo" e com a agenda enquanto líder do PSD intacta, adiantou esta terça-feira fonte do gabinete do primeiro-ministro citada pela agência Lusa.



"O primeiro-ministro decidiu não gozar férias no verão, período no qual estará a coordenar a atividade do Governo e em que manterá também a agenda como presidente do PSD", segundo São Bento.O calendário do partido de Luís Montenegro inclui a habitual rentrée da Festa do Pontal, a 14 de agosto, que completa agora 50 anos, e a Universidade de Verão, de 24 a 30 de agosto em Castelo de Vide. O primeiro-ministro estará em ambas.

O primeiro-ministro somou críticas, por parte da oposição, por ter assistido a jogos da seleção portuguesa no mundial de futebol, nos Estados Unidos, quando o país se encontrava em situação de alerta por causa do calor e do risco de incêndio.



Durante o recente debate do Estado da Nação, o líder do Chega, André Ventura, apontou que Luís Montenegro "se deslocou três vezes para o mundial de futebol, enquanto o país ardia", se instalava "o caos" nos exames nacionais e perante "uma crise brutal, gigantesca, na Administração Interna".



Em resposta, o líder da bancada do PSD, Hugo Soares, retorquiu: "O deputado André Ventura, quando era candidato às eleições europeias em 2019, devia estar a debater na televisão pública. Mas onde é que estava o presidente do Chega? Faltou ao debate porque estava no comentário desportivo na CMTV".



Em 2025, Luís Montenegro teve alguns dias de férias no Algarve, em agosto, e, no ano anterior, esteve no Brasil acompanhado pela família.



c/ Lusa