Montenegro tem relação "abusiva e doentia" com a oposição, acusa Rui Tavares

desde o pacote laboral para a frente, já devia ter aprendido e devia ter tido a humildade de chegar ao Parlamento e dizer: «isto não funcionou»”. E envia um recado ao chefe do Governo: "”.

Em entrevista ao podcast, o ainda porta-voz do Livre, acusa o primeiro-ministro de “”.Rui Tavares refere-se à viabilização do Orçamento do Estado para 2027 (OE27), sobre a qualcom assento parlamentar se quiser ter orçamento para o próximo ano.Ainda assim sugere que“P”, afirma.

Críticas de Passos ao Governo “há aqui uma farsa”

Rui Tavares duvida da veracidade das declarações críticas do antigo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, ao atual Governo. "Às vezes é um arremedo. Há aqui uma farsa”, critica.

eles são todos Pedro Passos Coelho. O Hugo Soares de Pedro Passos Coelho era Luís Montenegro. André Ventura foi apadrinhado por Pedro Passos Coelho...”. O líder do Livre refere-se ao Governo e ao PSD dizendo que “”.

E dá o exemplo de eventuais alterações à Segurança Social: “”.

“É preciso tirar a política do esgoto”

Rui Tavares não tem dúvidas: “Luís Montenegro e a política de hoje em dia precisa de oposição”.

a mentira seja uma maneira usual de fazer política”, sem, no entanto, nunca nomear os partidos que o fazem. país está numa via que é a via de ir atrás do dinheiro fácil” e exemplifica com o que se passa no setor imobiliário, no turismo de massas e nos jogos online e nos casinos. Lamenta aquilo que diz ser o desrespeito para com o Parlamento e que “”, sem, no entanto, nunca nomear os partidos que o fazem.Tavares acrescenta que “o” e exemplifica com o que se passa no setor imobiliário, no turismo de massas e nos jogos online e nos casinos.

O porta-voz do Livre afirma mesmo que “”.E explica o porquê dessas suas declarações. “”.

Subida do PS? “É uma boa notícia”

A subida do PS nas sondagens é para Rui Tavares “uma boa notícia”. Mas sublinha que “é uma subida ao centro. O PS não está a ocupar uma centralidade à esquerda. Está a ocupar uma centralidade ao centro”.

o PS não tem essa capacidade?”. Resposta: “o Livre tem mais liberdade para o fazer”. Questiona a jornalista: “”. Resposta: “”.

E inclui outro «»: “”.A revisão da Constituição é uma das maiores preocupações para o LIVRE, “”.

Livre não é um partido de nicho

Está de saída da liderança do Livre, mas não de saída do partido e recomenda por isso que “o Livre deve preparar-se para Governar. Para ser Governo”.

Rui Tavares acredita que o partido que fundou tem "” e fala mesmo da constituição de uma maioria progressista.Pergunta por isso a jornalista Natália Carvalho: “”. Responde Rui Tavares: “”.”. O ainda líder do Livre é perentório: “”.Para além de argumentar diferenças entre os dois partidos, Rui Tavares afirma que “”.Entende que “” e até já imagina o futuro: “”.”.A entrevista a Rui Tavares foi conduzida pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho.