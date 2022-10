Morreu Adriano Moreira, histórico do CDS

Foram 100 anos de uma vida ao serviço de Portugal. Foi ministro do Estado Novo, mas também preso político por desafiar a ditadura. Elogiado da esquerda à direita, foi político, professor, mas sobretudo um pensador à frente do seu tempo. Adriano Moreira morreu este domingo, com 100 anos.