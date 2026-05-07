Morreu Carlos Brito aos 93 anos

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O histórico dirigente do PCP morreu esta quinta-feira aos 93 anos. Com um histórico de problemas de insuficiência cardíaca, Carlos Alfredo de Brito teve alta na segunda-feira, depois de ter estado hospitalizado.





Nasceu em Moçambique e veio para Portugal aos três anos, dizendo-se natural de Alcoutim, no Algarve, onde residia e acabou por falecer. Na juventude foi para Lisboa, frequentando o Instituto Comercial, o atual ISCAL. Ainda com 17 anos aderiu ao MUD Juvenil e, por volta dos 20 anos, juntou-se às fileiras do Partido Comunista Português.





Foi preso três vezes pela PIDE. E esteve durante uns oito anos nas cadeias do Aljube, Caxias e Peniche, onde foi torturado.





Esteve em Moscovo, onde estudou antes de regressar a Portugal e à clandestinidade, tendo sido o responsável pelo PCP em Lisboa no 25 de Abril. Posteriormente, tornou-se o braço direito de Álvaro Cunhal.





Carlos Brito assumiu a liderança da bancada parlamentar do PCP durante 15 anos e candidatou-se a Belém em 1980, tendo desistido em apoio a Ramalho Eanes.





Defensor da renovação do Partido Comunista Português, acabou por ser suspenso por um período de dez meses, em 2002, por "comportamento fraccionário", visto que integrava o Movimento Renovação Comunista, um grupo de "renovadores“ dentro do partido. Após essa suspensão, decidiu não regressar às fileiras do PCP.