Morreu o ex-ministro social-democrata Álvaro Barreto

Álvaro Barreto foi ministro de seis governos constitucionais, com Mota Pinto, Sá Carneiro, Pinto Balsemão, Mário Soares, Cavaco Silva – por duas ocasiões – e Pedro Santana Lopes.Álvaro Barreto era engenheiro civil e militante do Partido Social Democrata desde a sua fundação.. O antigo social-democrata também foi gestor com cargos importantes na Soporcel e Tejo Energia.

O engenheiro também teve cargos de diretor e administrador na Lisnave no pós-25 de Abril e esteve na presidência da TAP.







Santana Lopes, em declarações à RTP, disse que "morreu um grande governante e um grande senador". Destacando o papel de Álvaro Barreto nos setores público e privado, o antigo primeiro-ministro reconheceu "grande inteligência, capacidade de decisão e rápido raciocínio".







"Desempenhou várias pastas, foi número dois do meu governo e como amigo dele tenho muita pena que nos deixe. Todos os setores políticos reconhecem a sua grande valia e sempre foi respeitado pelas suas qualidades pessoais e profissionais".

PSD comunica nota de pesar