Morreu o histórico dirigente do PCP Jaime Serra

Jaime Serra tinha 101 anos e opôs-se ao Estado Novo. Tornou-se militante comunista em 1936 e foi preso pela primeira vez aos 15 anos. Em 1960, participou na fuga de Peniche, com outros dirigentes comunistas, como Álvaro Cunhal. Foi membro do Comité Central do PCP e deputado.