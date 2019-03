Morreu Zeca Mendonça uma figura do PSD

Era atualmente assessor do Presidente da República e é uma figura histórica como lembra a jornalista Natália Carvalho.



As recordações de algumas linhas do percurso de Zeca Mendonça e também a relação que tinha, principalmente, com os jornalistas por ser assessor de imprensa.



Zeca Mendonça é lembrado por Marcelo Rebelo de Sousa ao jornal Expresso pela "forma discreta, leal, competente e devotada como serviu todos os líderes do PSD".



Também o antigo Presidente da República e do partido, Cavaco Silva, lembrou Zeca Mendonça, numa declaração escrita em que lembra um homem bom a quem o PSD muito deve.



Rui Rio prestou a sua homenagem ao antigo assessor do partido através da rede social Twitter onde fala de Zeca Mendonça como parte da história do PSD.



José Luís Mendonça Nunes morreu quinta-feira aos 70 anos.