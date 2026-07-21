"Não há nem Governo nem país em crise", garante o porta-voz do PSD

não tem de ser um momento de ansiedade nacional e espero que não seja”. E afirma por mais do que uma vez que a discussão do OE “”.

O também vice-presidente do PSD acusa os partidos da oposição, Chega (CH) e Partido Socialista (PS), de “”. “”, critica.”, conclui.Nesta entrevista ao podcast da Antena 1,, Sebastião Bugalho defende ainda estar "”.

José Luís Carneiro tem tido “um comportamento algo errático”

Sebastião Bugalho mostra-se muito crítico de José Luís Carneiro, “que me tem surpreendido negativamente nas últimas semanas”.

“como é que alguém pede a demissão do ministro da educação em pleno processo de correção dos exames nacionais? O Pedro Nuno Santos eu ainda acreditava. Mas o José Luís Carneiro? Pedir a demissão com os exames ainda em pauta?”. O porta-voz do PSD critica ainda a postura de José Luís Carneiro por ter pedido a demissão de Fernando Alexandre:”.

Sobre o secretário-geral do PS, Bugalho diz que tem tido “”.Questionado pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, sobre “”, Sebastião Bugalho afirma que”.Ainda assim reconhece que José Luís Carneiro é “” por ter já vindo dizer que está disponível para apresentar ao primeiro-ministro condições para possibilitar a viabilização do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027). “”, acrescenta.

“No dia em que Fernando Alexandre deixasse de ser ministro, seria um mau dia”

Sobre o ministro da Educação, Sebastião Bugalho defende que “no dia em que o professor Fernando Alexandre deixasse de ser ministro da educação, seria um mau dia não só para este Governo como para o país”.

Vou-me inibir de comentar”, conclui. ”, conclui.

O eurodeputado social-democrata defende até que a transição na correção dos exames nacionais foi “”, mas Bugalho atira: “”.Perante essas declarações a jornalista faz a pergunta de várias maneiras: se o Governo sentiu, no processo que envolve os exames nacionais,O vice-presidente do PSD não responde. No entanto diz que “”.”, conclui.” porque “”.”, defende.E sobre a opinião contrária do líder do CH, para quem manter o ministro “", Sebastião Bugalho responde: “”.

Carneiro “mentiu flagrantemente no dossier da habitação”

Nesta entrevista, Sebastião Bugalho não poupa o secretário-geral do PS e diz mesmo que José Luís Carneiro “mentiu flagrantemente no dossier da habitação”.

acusa José Luís Carneiro de mentiroso?”. “Não sou eu que o acuso de mentiroso, é a realidade que comprovou que ele disse uma coisa que não era verdade”, responde. Pergunta a jornalista Natália Carvalho: “”. “”, responde.

”, relembra Bugalho.O vice-presidente do PSD relembra ainda o momento em que José Luís Carneiro foi a Grândola, já este ano, para mostrar uma dezena de casas, assegurando que estavam prontas desde 2024, tendo sido financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência no tempo do Governo PS e que aguardavam serem atribuídas pelo Executivo de Luís Montenegro.Para Sebastião Bugalho “”.

CH e PS: “não têm mostrado grande interesse em serem parceiros de governação fiáveis”

Sebastião Bugalho, em linha com aquilo que o PSD tem afirmado, garante que “não há, desde o início, e não creio que haverá, um parceiro preferencial do PSD no atual quadro parlamentar”.

o PS numa tática um tanto ou quanto cínica e dissimulada convenceu-se, no meu entender mal, de que sabotando a governação conseguiria transmitir uma imagem de inércia da parte deste Governo para depois vir ele fazer as reformas que eles não nos deixam fazer”. E conclui, atirando-se ao PS: “”.

O porta-voz do PSD vai mais longe e critica Partido Socialista (PS) e Chega (CH): “”, por razões diferentes adianta.”, começa por dizer.

PR: Bugalho atribuiu avaliação “muito positiva” sobre António José Seguro

O social-democrata admite que “tenho visto e observado a ação do senhor Presidente da República de uma forma muito positiva”.

caso ele recuse dissolver o parlamento num cenário de eventual chumbo do OE, o PSD aceitaria essa decisão sem reservas?”. "Não tenho dúvidas de que a tomará com o sentido de prioridade dos portugueses e da estabilidade do país em primeira mão”, admite o vice-presidente e eurodeputado do PSD. A editora de política da Antena 1 pergunta por isso “”. "”, admite o vice-presidente e eurodeputado do PSD.

Na sua opinião, António José Seguro “”.Para Sebastião Bugalho “”.

Passos Coelho “é muitas vezes mal interpretado”

Sebastião Bugalho entende que as intervenções de Pedro Passos Coelho acerca da governação de Luís Montenegro nada mais são do que “manter a tradição do partido” que sempre teve antigos líderes a avaliar e a comentar o trabalho das lideranças sociais-democratas.

O porta-voz do PSD afirma mesmo que Passos “”.Dito isto... admite que “”.E continua: “”.