Política
"Não tinha conhecimentos técnicos" perante calamidades. Ex-MAI explica demissão
Entrevistada no podcast da RTP-Antena 1 "Ponto de Interrogação", pela primeira vez desde abandonou o cargo, a antiga ministra da Administração Interna explicou porque se demitiu, invocando falta de meios e de autoridade.
Maria Lúcia Amaral admitiu que apresentou demissão por não ter conhecimentos técnicos que lhe permitissem fazer frente aos incêndios ou à tempestade Kristin.
A ex-ministra acrescentou que sentiu falta de falta de autoridade para continuar no cargo.
Apesar destes constrangimentos a ministra da administração interna diz que não se arrepende de ter ido para o governo.
Apesar destes constrangimentos a ministra da administração interna diz que não se arrepende de ter ido para o governo.
"Não lamento nada", esclareceu Maria Lúcia Amaral.