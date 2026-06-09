"Não tinha conhecimentos técnicos" perante calamidades. Ex-MAI explica demissão

Maria Lúcia Amaral admitiu que apresentou demissão por não ter conhecimentos técnicos que lhe permitissem fazer frente aos incêndios ou à tempestade Kristin.





Apesar destes constrangimentos a ministra da administração interna diz que não se arrepende de ter ido para o governo. A ex-ministra acrescentou que sentiu falta de falta de autoridade para continuar no cargo.Apesar destes constrangimentos a ministra da administração interna diz que não se arrepende de ter ido para o governo.

"Não lamento nada", esclareceu Maria Lúcia Amaral.