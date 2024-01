Nova geringonça? Paulo Raimundo não afasta convergências

O secretário-geral do PCP esteve numa ação sobre a modernização da linha de Cascais para defender a redução do preço dos passes de 40 para 20 euros.



Paulo Raimundo diz que a CDU vai crescer e o objetivo é recuperar os seis deputados que perdeu nas últimas eleições e voltar a ter 12 no Parlamento.



Paulo Raimundo diz estar em sintonia com Jerónimo de Sousa, depois de o ex-líder ter dito que o PCP "não está virado" para uma nova 'geringonça'.