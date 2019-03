Novo Banco. Não tem havido infelizmente venda de ativos

Lusa

O mecanismo, negociado quando o banco foi vendido ao fundo norte-americano Lone Star, inclui ativos, como imóveis ou seguros de vida, que devem ser alienados.



No entanto, José Rodrigues de Jesus adianta que esses negócios não têm acontecido, referindo que há ativos problemáticos que são muito difíceis de resolver.



José Rodrigues Jesus, presidente deste órgão estatutário está a ser ouvido na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, através de um requerimento do PSD, mas também na sequência do pedido do Novo Banco ao Fundo de Resolução para injetar perto de mil cento e cinquenta milhões de euros na instituição bancária.