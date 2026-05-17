Nuno Melo reeleito presidente do CDS-PP com 89,7% dos votos

Mesa do conselho nacional teve 536 votos favoráveis

De acordo com informação disponibilizada à agência Lusa pela comissão organizadora do Congresso, a lista para a comissão Política nacional obteve 525 votos favoráveis, 41 brancos e 19 nulos, de um total de 585 delegados votantes.Os novos membros foram eleitos por 89,7% dos votos, com 7% de votos brancos e 3,2% de votos nulos.Os resultados foram conhecidos pelas 14h00, depois de os delegados terem votado para eleger os novos órgãos durante a manhã.No último congresso que decorreu em Viseu, em 2024, a comissão política de Nuno Melo tinha obtido 89,3% dos votos dos delegados.Esta madrugada a moção do atual líder centrista foi a mais votada, com quase 97,5% dos votos. A moção do adversário, o antigo deputado Nuno Correia da Silva, teve apenas oito votos.À chegada ao Congresso, o líder centrista afastou qualquer divisão interna e disse que o CDS sai de Alcobaça reforçado.Os resultados foram depois anunciados pelo presidente da Mesa do Congresso na sessão de encerramento da reunião magna, que arrancou pelas 13h35, com cerca de uma hora de atraso face ao que estava previsto no programa, e termina hoje em Alcobaça.Os novos eleitos subiram ao palco para tomar posse.A lista de conselheiros nacionais, que é liderada pelo antigo líder parlamentar do CDS Nuno Magalhães, teve 529 votos favoráveis (90,4% dos votos), 39 votos brancos (6,7%) e 17 votos nulos (2,9%).A mesa do conselho nacional teve 536 votos favoráveis (91,6%), 36 brancos e 13 nulos.A mesa do congresso, que continuará a ser presidida por José Manuel Rodrigues, que é também líder do CDS/Madeira, foi eleita com 540 favoráveis, 33 brancos e 12 nulos.O conselho nacional de jurisdição contou com 542 votos favoráveis, 32 brancos e 11 nulos, enquanto o conselho nacional de fiscalização foi eleito com 536 votos favoráveis, 34 brancos e 15 nulos.

c/ Lusa