"O que temos no terreno não é suficiente". Falta de mão de obra é o maior desafio seis meses depois da tempestade Kristin

novas medidas que devem ser apresentadas no prazo máximo de um a dois meses. Entre as iniciativas estará um sistema de monitorização das obras para identificar atrasos e o aproveitamento das bolsas de engenheiros, arquitetos e engenheiros técnicos que já participaram na avaliação dos danos nas habitações. Um [novo] pacote de medidas para podermos concentrar mais recursos, aproveitar mais energias, fomentar mais cooperação. Há dimensões que têm que ver com a monitorização e a forma como vamos monitorizar a inscrição física para percebermos onde há atrasos ou dificuldades estruturais", explica Paulo Fernandes, que identifica a construção civil e florestas como áreas prioritárias. Segundo o coordenador, além do atual mecanismo de articulação entre o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), a AIMA e o tecido empresarial, a Estrutura de Missão está, neste momento, a desenhar. Entre as iniciativas estará um sistema de monitorização das obras para identificar atrasos e o aproveitamento das bolsas de engenheiros, arquitetos e engenheiros técnicos que já participaram na avaliação dos danos nas habitações.", explica Paulo Fernandes, que identifica a construção civil e florestas como áreas prioritárias.

Seis meses depois da passagem da tempestade Kristin e do "" que atingiu, sobretudo, a zona centro, aEm entrevista à RTP Antena 1, o coordenador da Estrutura de Missão, Paulo Fernandes, reconhece que os recursos existentes "" para responder à dimensão dos trabalhos e aponta a um novo pacote de medidas para acelerar o processo de reconstrução.", diz o coordenador, que acrescenta: "".", insiste.No mesmo sentido, Paulo Fernandes detalha que, nos próximos meses, vai ser necessário investir na qualificação dos trabalhadores, incluindo os estrangeiros: "".

"Era impossível executar três mil milhões de euros em meia dúzia de semanas", diz coordenador

Não é uma questão de falta de vontade política. O problema é termos capacidade logística, mão de obra e empresas suficientes para responder a tantas intervenções em simultâneo", insiste o coordenador, que adianta que a primeira fase dos apoios municipais permitiu adiantar cerca de 75 milhões de euros às autarquias, enquanto uma segunda fase deverá abrir em breve através do Fundo de Emergência Municipal. ", insiste o coordenador, que adianta que a primeira fase dos apoios municipais permitiu adiantar cerca de 75 milhões de euros às autarquias, enquanto uma segunda fase deverá abrir em breve através do Fundo de Emergência Municipal.

Apesar das dificuldades na execução, Paulo Fernandes, numa altura em que era necessário restabelecer serviços públicos, comunicações, acessibilidades e infraestruturas básicas.", assinala.Segundo os dados apresentados pelo responsável,, entre verbas pagas e montantes já autorizados.", sublinha Paulo Fernandes, que reitera: "".Nos últimos dias vários autarcas voltaram a alertar para dificuldades na execução das obras e para atrasos na chegada dos apoios. Questionado sobre essas críticas, Paulo Fernandes considera que

Habitações avançam mais depressa do que empresas

Criámos um modelo baseado na confiança para fazer chegar rapidamente os apoios às pessoas, mas também um sistema que permite cruzar informação entre seguradoras e entidades públicas para evitar duplicações de pagamentos", afirma o coordenador, que considera que a recuperação da Região Centro não pode limitar-se à reposição das infraestruturas destruídas: "Temos de aproveitar esta oportunidade para consolidar infraestruturas e aumentar a sua robustez perante fenómenos extremos". Questionado sobre eventuais situações de fraude ou recebimento indevido de apoios públicos, Paulo Fernandes garante que foram criados mecanismos de cruzamento de informação entre o Estado e as seguradoras.", afirma o coordenador, que considera que a recuperação da Região Centro não pode limitar-se à reposição das infraestruturas destruídas: "".

Segundo os números apresentados pelo responsável,e, das estimativas de cerca de 640 milhões de euros em indemnizações, as, aos quais acrescem 85 milhões de euros pagos através do programa público.", diz Paulo Fernandes, que assinala que dos cerca de 700 milhões de euros estimados em danos seguráveis, apenas 200 milhões foram pagos até ao momento: "".

Relatório de Seguro foi "útil". Nova Agência do PTRR vai "reforçar articulação"

Em entrevista à RTP Antena 1, Paulo Fernandes considera ainda que opara o trabalho desenvolvido", garantiu o coordenador e ex-autarca.".